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    黃珊珊嗆願退出政壇 簡舒培：衛生局人員提供訊息打臉妳知情

    簡舒培說，提供訊息給她的衛生局人員就是要打臉黃珊珊是知情者。（資料照）

    簡舒培說，提供訊息給她的衛生局人員就是要打臉黃珊珊是知情者。（資料照）

    2021/07/02 18:16

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員簡舒培昨天揭露LINE群組對話，指台北市副市長黃珊珊介入好心肝診所取得疫苗。黃珊珊今天下午於防疫記者會反批簡舒培故意扭曲事實、把時間點故意錯置，故意蓋掉6月9日，9日已發生好心肝事件，如果簡舒培拿出7日以前她有指示的證據，「我願意退出政壇」。

    對此，簡舒培回應，她接到訊息就是如此，並沒有遮蓋6月9日，她也在描述那是9日早上發生好心肝危機時出現的訊息，她是監督者，調查黃珊珊的人應該是檢調、政風，如果她是政風處長、檢察官就會調查，但她拿到資料就是呈現黃珊珊9日公然說謊，說不認識好心肝、許金川，她不解黃珊珊不將這些內容交給政風處調查，政風處長沈鳳樑應該請辭！失職到極點。

    簡舒培說，大家都想知道Ben是誰，好心肝在6月7日就拿到150劑疫苗，許金川9日傳訊致謝、還說打完了之後還有請給我們，並指診所可以打1000劑，8日就拿到1000劑；為何黃珊珊不將上述資訊給政風調查，說自己清白，還要說退出政壇是扯太遠，事情癥結是。

    簡舒培說，在此之前，黃珊珊給大家局外人的印象，但訊息顯示並不是9日才知道這事情，提供訊息給她的衛生局人員就是要打臉黃珊珊，是知情者。

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