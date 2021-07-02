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    黃珊珊好心肝對話曝光！律師：柯市府恐涉犯5年以上重罪

    台北市議員簡舒培日前爆料1張衛生局內部LINE對話截圖，指控副市長黃珊珊知情好心肝診所特權打疫苗事件，黃珊珊對此全盤否認。（資料照，本報合成）

    台北市議員簡舒培日前爆料1張衛生局內部LINE對話截圖，指控副市長黃珊珊知情好心肝診所特權打疫苗事件，黃珊珊對此全盤否認。（資料照，本報合成）

    2021/07/02 01:09

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員簡舒培日前爆料1張衛生局內部LINE對話截圖，指控副市長黃珊珊知情好心肝診所特權打疫苗事件；律師黃帝穎表示，柯市府違法提供上千劑疫苗給好心肝作「志工」公關接種，恐涉犯貪污治罪條例圖利罪，這是5年以上徒刑的重罪。

    簡舒培提供衛生局內部LINE群組的截圖，其中有張截圖為6月9日早上8點到9點之間的對話。首先黃世傑轉傳黃副市長的訊息，內容提到「黃副市長，我是台大許金川醫生，謝謝妳過去協助基金會肝病推廣」，顯示許金川和黃副市長認識。

    黃珊珊澄清，不明白為何許金川要謝她，她根本沒有幫忙，黃也表示，是1名叫做「BEN」的友人轉傳許金川訊息，並非許黃直接聯絡，她與許金川並無私交及聯絡方式。黃珊珊1日晚間也於臉書發出長文聲明，強調「沒有做的事就是沒有」。

    律師黃帝穎2日在臉書指出，好心肝事件中可能涉及的法律問題，從LINE對話遭截圖流出後，黃珊珊的回應顯示出柯市府涉嫌切割共犯卸責，截圖可見柯市府高層知情，柯市府卻將責任推給基層衛生局人員，不只不道德，更涉嫌共犯切割，對話流出也可推測衛生局基層公務員可能開始自保，向議員提供證據，不願當北市府的代罪羔羊。

    黃帝穎提到，柯市府違法提供上千劑疫苗給好心肝作「志工」公關接種，涉犯貪污治罪條例圖利罪，這是5年以上徒刑的重罪，基層公務員則可依證人保護法第14條轉為「污點證人」，這是把LINE對話截圖公開後，採取進一步自保的方法之一。

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