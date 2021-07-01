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    黃珊珊PO和朋友Ben「時間重點圖」 反嗆議員故意忽略時間序

    黃珊珊臉書PO出的時間序。（取自黃珊珊臉書）

    黃珊珊臉書PO出的時間序。（取自黃珊珊臉書）

    2021/07/01 23:50

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市爆發好心肝診所特權打疫苗事件，台北市議員簡舒培於臉書爆料，市府11樓的市長跟副市長室的高層根本就知情，她提供衛生局內部LINE截圖，直指好心肝基金會董事長許金川聯繫副市長黃珊珊，黃珊珊今天下午臨時召開記者會說明，提供完整截圖強調絕無要求衛生局配發疫苗給好心肝，也在臉書PO出時間圖。

    北市府今天下午的防疫記者會原訂不召開，黃珊珊臨時決定下午3點開記者會澄清，記者會拖延20多分鐘才開始；黃珊珊在會中公布她與友人對話多張截圖，強調她跟好心肝董事長許金川沒聯繫，都是朋友代轉。

    黃珊珊也在臉書指出，朋友BEN在6月6日至7日轉傳來好心肝診所呼籲北市開放診所協助接種疫苗，她僅回覆市府未來有規劃大規模施打時會加入合約診所，但一切都會依照中央規定辦理，6月3日至8日在仁愛醫院住院治療，白天上班開會，晚上回醫院打點滴休息，Ben在6月8日上午轉傳一封許金川醫師謝謝她的訊息，她當天完全沒有看到。

    黃珊珊說，6月9日早上她從仁愛醫院到市府開晨會，得知6月8日深夜有診所漏夜打疫苗，有人在府級群組貼了相關新聞，衛生局黃局長（黃世傑）回復是好心肝診所，她才聯想到之前BEN轉給她的訊息，並將6月6日BEN傳給她的3則簡訊傳到府級工作群組上，要求衛生局盡速回應、澄清，且一定要查明清楚。

    黃珊珊說，黃局長將她6月9日早上轉傳府級群組的訊息，再轉傳到衛生局工作群組，時間點全部都是6月9日新聞事發後才轉傳，絕不是她在6月7日或6月8日好心肝診所取得疫苗前就已交代黃局長或衛生局同仁撥發疫苗，簡議員顯然是斷章取義，故意忽略時間序。

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    黃珊珊表示，當民意代表20幾年合法、不合法，我們心中都有一把尺。（取自黃珊珊臉書）

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