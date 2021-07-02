為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    苗縣定期會施政報告輪到議員質詢卻散會 議長：防疫優先

    苗栗縣議會定期會開議，縣長施政報告後，議長鍾東錦未讓在場議員發問即散會，讓新生代議員當場傻眼。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣議會定期會開議，縣長施政報告後，議長鍾東錦未讓在場議員發問即散會，讓新生代議員當場傻眼。（記者張勳騰攝）

    2021/07/02 14:09

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會今天召開定期會，主要是縣長施政及縣府提案報告，當三讀議案完成一讀後，主持會議的議長鍾東錦要求在場議員若對縣長政施政報告有意見可提書面質詢，隨即敲槌散會，這讓準備發言提問的新生代議員陳光軒、曾玟學等人當場傻眼。鍾東錦指出，疫情嚴峻，保護好同仁安全最重要，他對在場1、20位欲舉手發言的議員表示歉意。

    無黨籍苗縣議員曾玟學指出，縣長施政報告內容對防疫工作隻字未提，根本行政怠惰，而到議員可以舉手輪流發言質詢時，議長鍾東錦直接剝奪議員質詢權利，以防疫為由，宣布散會，完全沒有把議員的質詢權放在眼裡，讓在場議員傻眼。

    民進黨縣議員陳光軒指出，議會定期會開議，期待縣長對防疫工作及業務，能向議員及關心防疫的縣民朋友報告，很遺憾在工作報告中卻隻字未提，更對議長突然宣布散會，不讓所有議員進行口頭詢問感到遺憾。

    縣議會議長鍾東錦回應，針對定期會沒有讓議員對縣長施政報告做發言，主要是疫情嚴峻，目前仍是三級警戒，36位議員幾乎到齊，加上局處首長共有60多人聚在議事堂內，且室內空氣是對流的，這有很大風險。

    鍾東錦表示，由於議員幾乎未打疫苗，為保護議員及縣府局處單位主管人身安全，才會請議員對縣長施政報告有意見者提書面質詢，後續有還有工作報告及個人總質詢都有充裕時間讓議員發言，他認為，肚子有東西、有內容，根本不急於一時的講話，此完全是防疫優先，三級警戒後，他很少看到有如此多人聚集，他站在台上都起雞皮疙瘩，保護好同仁安全最重要，他對在場1、20位欲舉手發言的議員表示歉意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    徐耀昌舊報告敷衍、議長沒收質詢 曾玟學暴怒開轟
    2021/07/02 12:51

    徐耀昌舊報告敷衍、議長沒收質詢 曾玟學暴怒開轟
    2022苗栗縣長選舉》議長鍾東錦宣布將參與國民黨內初選
    2021/01/05 10:21

    2022苗栗縣長選舉》議長鍾東錦宣布將參與國民黨內初選

    層峰地表名片【白鹿】獨院電梯墅
    苗縣總預算打破連26年未刪紀錄 徐耀昌：尊重且應打破此迷思
    2020/11/17 13:58

    苗縣總預算打破連26年未刪紀錄 徐耀昌：尊重且應打破此迷思
    打破連26年紀錄！苗栗縣明年度總預算刪600萬
    2020/11/17 12:12

    打破連26年紀錄！苗栗縣明年度總預算刪600萬
    政治今日熱門
    林靜儀曝北市府好心肝記者會結論 感嘆醫療人員只能卑微
    2021/07/01 17:47

    林靜儀曝北市府好心肝記者會結論 感嘆醫療人員只能卑微

    簡舒培爆介入好心肝索疫苗 黃珊珊嗆：沒做的事不要栽在我頭上
    2021/07/01 16:15

    簡舒培爆介入好心肝索疫苗 黃珊珊嗆：沒做的事不要栽在我頭上 影片

    邱國正主持佈達 新任參謀總長陳寶餘上將履新
    2021/07/01 16:19

    邱國正主持佈達 新任參謀總長陳寶餘上將履新

    未要求衛生局配發疫苗給好心肝 黃珊珊秀完整對話截圖自清
    2021/07/01 16:47

    未要求衛生局配發疫苗給好心肝 黃珊珊秀完整對話截圖自清 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播