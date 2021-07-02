苗縣定期會施政報告輪到議員質詢卻散會 議長：防疫優先

苗栗縣議會定期會開議，縣長施政報告後，議長鍾東錦未讓在場議員發問即散會，讓新生代議員當場傻眼。（記者張勳騰攝）

2021/07/02 14:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會今天召開定期會，主要是縣長施政及縣府提案報告，當三讀議案完成一讀後，主持會議的議長鍾東錦要求在場議員若對縣長政施政報告有意見可提書面質詢，隨即敲槌散會，這讓準備發言提問的新生代議員陳光軒、曾玟學等人當場傻眼。鍾東錦指出，疫情嚴峻，保護好同仁安全最重要，他對在場1、20位欲舉手發言的議員表示歉意。

無黨籍苗縣議員曾玟學指出，縣長施政報告內容對防疫工作隻字未提，根本行政怠惰，而到議員可以舉手輪流發言質詢時，議長鍾東錦直接剝奪議員質詢權利，以防疫為由，宣布散會，完全沒有把議員的質詢權放在眼裡，讓在場議員傻眼。

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民進黨縣議員陳光軒指出，議會定期會開議，期待縣長對防疫工作及業務，能向議員及關心防疫的縣民朋友報告，很遺憾在工作報告中卻隻字未提，更對議長突然宣布散會，不讓所有議員進行口頭詢問感到遺憾。

縣議會議長鍾東錦回應，針對定期會沒有讓議員對縣長施政報告做發言，主要是疫情嚴峻，目前仍是三級警戒，36位議員幾乎到齊，加上局處首長共有60多人聚在議事堂內，且室內空氣是對流的，這有很大風險。

鍾東錦表示，由於議員幾乎未打疫苗，為保護議員及縣府局處單位主管人身安全，才會請議員對縣長施政報告有意見者提書面質詢，後續有還有工作報告及個人總質詢都有充裕時間讓議員發言，他認為，肚子有東西、有內容，根本不急於一時的講話，此完全是防疫優先，三級警戒後，他很少看到有如此多人聚集，他站在台上都起雞皮疙瘩，保護好同仁安全最重要，他對在場1、20位欲舉手發言的議員表示歉意。

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