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    環南市場爆41人陽性 她籲「停止政治攻擊、抓出黑數」才是要務

    國民黨副秘書長李彥秀稍早於臉書發文呼籲中央與地方「停止政治攻擊！抓出黑數，斬斷隱形傳播練」才是當務之急。（資料照）

    國民黨副秘書長李彥秀稍早於臉書發文呼籲中央與地方「停止政治攻擊！抓出黑數，斬斷隱形傳播練」才是當務之急。（資料照）

    2021/07/02 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕台北環南市場驚爆群聚感染，昨一共PCR篩檢2786人，沒想到驗出41人陽性確診，市府目前拍板市場關閉3天，今天上午進場進行消毒，對此，國民黨副秘書長李彥秀稍早於臉書發文呼籲中央與地方：「停止政治攻擊！抓出黑數，斬斷隱形傳播練」才是當務之急。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情才稍稍緩解，未料今日稍早傳出台北市環南市場爆發群聚感染，一共41人PCR篩檢陽性，目前拍板市場關閉3天，也讓攤商砲聲隆隆，怨聲載道質疑市府的SOP有問題，先打疫苗後做PCR的作法讓外界不解。

    對此，國民黨副秘書長李彥秀呼籲，希望此次群聚感染事件，不會變成中央與台北市相互政治攻擊的場域，忽略共同防疫才是全民的期待，目前的首要任務，應是「加強篩檢，找出傳染黑數」，才是三級管制下，除了除了消極降低接觸外，最應該積極進行的防疫工作。

    李彥秀提到，環南市場的篩檢狀況，更是凸顯現在社區確實還有隱形傳播鏈，我們不能輕忽。反而應該思考在解封前，盡量透過精準疫調，擴大篩檢，找出隱形傳播鏈。避免隱形傳播鏈在解封後再度造成疫情爆發，否則將會步上其他國家，在封鎖與解封間反覆的後塵。

    李彥秀續指，這樣情形，也顯示確實有很多不自覺的輕症或是無症狀的確診者。指揮中心也應該同步思考輕症者的自我健康管理宣導，以及輕重症分流的醫療資源配置，尤其萬華板橋生活圈緊密，顯示出跨縣市聯合疫調的重要性與必須性。地方中央必須一起面對共同的敵人，才有機會儘速控制疫情！

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    環南市場緊急休市清消。（記者廖振輝攝）

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