控防疫亂糟糟 苗縣9議員要求撤換衛生局長張蕊仙遭拒

包括民進黨、時力及無黨籍苗栗縣議員，質疑苗栗縣政府衛生局長張蕊仙防疫失職，要求苗栗縣長徐耀昌立即撤換。（記者張勳騰攝）

2021/07/02 11:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會今天召開第五次定期會，包括民進黨、時力及無黨籍的9位苗栗縣議員發出聯合聲明，提出疫苗施打率全國最後一名、施打政策朝令夕改及匡列作業東漏西漏，隔離標準亂糟糟等六項防疫缺失，質疑衛生局長張蕊仙失職，要求縣長徐耀昌即刻撤換張蕊仙。

徐耀昌受訪時力挺張蕊仙，強調防疫優先，陣前換將，絕對不是好事。徐耀昌指出，防疫及抗疫期間，很多無法面面俱到之處，他代表苗縣府及衛生局向所有議員表示歉意。

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民進黨籍苗栗縣議員陳光軒、劉順松、鄭宗國、羅貴星、徐筱菁、時代力量宋國鼎、無黨籍陳品安、曾玟學、黎煥強等人發表聯合聲明指出，京元電員工染疫事件爆發後，衛生局一度束手無策，必須由中央疫情指揮中心進駐協助控制疫情，苗栗防疫工作從號稱防疫資優生，瞬間確診數成為全國第三高，衛生局的再三失能，讓民眾及所有配合防疫的單位都無所適從，徒增大眾無謂的恐慌與對政府的不信任感，負責防疫作業的張蕊仙絕對責無旁貸。

陳光軒等人列出六項防疫缺失，質疑衛生局長張蕊仙做事找不到人，推卸責任一流，缺乏公衛專業，但疫情期間除了在媒體前談話外，需要其說明、調度時經常連絡不上，需要決策就推給中央，疫苗施打則丟給醫院與衛生所自行規劃，毫無擔當。

陳光軒等人抨擊苗縣疫苗施打率全國最後一名、施打政策朝令夕改，苗縣府號稱疫苗接種每日可達2萬劑的量能，實際施打率卻在全國敬陪末座，疫苗庫存量高達15％，衛生局未盡統籌規劃施打疫苗的責任。

此外，苗縣府衛生局疫調工作不精確，足跡公布標準不一致，正式公告後經常一改再改，且許多店家都是看新聞才知道自己店內有確診足跡，造成民眾無謂的恐慌與對政府的不信任感。

陳光軒說，苗縣衛生局匡列作業東漏西漏，該被隔離的人沒立刻隔離，這些亂象時常仰賴民眾自救或民代反應衛生局才有所動作，每一個環節都讓防疫工作充滿破口；而且面對疫情的各項反應慢半拍，所有作業都在急就章，疫苗接種資格審核鬆散，助長特權，基層都抱怨將帥無能累死三軍。

徐耀昌指出，議員們所說的內容，他個人認為大部份都有所偏頗，不至於壞到這麼壞，而所提到部份，會要求張蕊仙及衛生局所有同仁，好好的自我檢討，同時對六大理由及不當之處，甚至於業務推動，要好好上緊發條，不要讓民眾感到有防疫的缺口，這樣就不好。

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苗栗縣長徐耀昌力挺張蕊仙，強調防疫優先，陣前換將，絕對不是好事。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙。（記者張勳騰翻攝）

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