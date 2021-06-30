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    苗栗接種率吊車尾、庫存比彰化多 曾玟學：要疫苗又打不到人身上有何用？

    曾玟學表示，苗栗縣接種率敬陪末座，但庫存較離島縣市與彰化縣還高，「從數字上看起來苗栗就是打得慢、庫存多」。圖為苗栗長輩接種疫苗情況，示意圖，與本文無關。（資料照）

    曾玟學表示，苗栗縣接種率敬陪末座，但庫存較離島縣市與彰化縣還高，「從數字上看起來苗栗就是打得慢、庫存多」。圖為苗栗長輩接種疫苗情況，示意圖，與本文無關。（資料照）

    2021/06/30 13:55

    〔即時新聞／綜合報導〕疾管署公布最新各縣市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種人數資訊，引起討論；對此，苗栗縣議員曾玟學表示，苗栗縣接種率敬陪末座，但庫存較離島縣市與彰化縣還高，「從數字上看起來苗栗就是打得慢、庫存多」，批縣長徐耀昌常喊疫苗太少，結果施打亂成一團，「要回來的疫苗打不到人民身上有什麼用」。

    曾玟學透過粉專表示，最新數據顯示，苗栗縣接種率6.22%，為全國最後一名，但剩餘庫存14.92%，「是除離島縣市和彰化縣之外最高」；綜合觀察2項數字，「苗栗就是打得慢、庫存多」。

    苗栗縣內先前爆出2工廠群聚感染案，被中央列為中風險區，而徐耀昌「經常在記者會上說疫苗太少」，曾玟學強調，鑑於以上原因，「這幾批（疫苗）都有比其它縣市多加發5%」，結果苗栗縣施打亂成一團，剩餘庫存又高，「要回來的疫苗打不到人民身上有什麼用」？

    曾玟學隔空點名徐耀昌，呼籲與其「其整天怪移工、怪議員、怪疫苗少」，不如參考其他縣市的施打規劃，「別通通丟給基層衛生所和醫院」。除此之外，他也不滿表示，「一到五類有造冊的人員還有人等到現在沒收到通知，第六類的孕婦甚至仍得一間間打電話去問」，還有更多長輩沒收到接種通知，「這樣搞，難怪會當全國最後一名」。

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