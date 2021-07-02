江啟臣與4藍營縣長發表公開信 籲蔡英文專案授權地方買疫苗

國民黨主席江啟臣今日與4位藍營縣長發表公開信，籲蔡英文總統專案授權地方政府採購疫苗。（國民黨提供）

2021/07/02 09:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣今日上午與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等4位藍營執政縣市首長，共同發表致蔡英文總統的公開信，呼籲蔡英文比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗，江等人並願意親赴總統府說明採購疫苗的初衷。

江啟臣等人在公開信中指出，普遍施打疫苗，仍為解決疫情最終的解方，樂見蔡英文日前以專案申請方式授權永齡基金會，台積電公司以及慈濟慈善事業基金會，對外採購疫苗，公私協力，積極為國人爭取充足、有效，且經國際認證的新冠肺炎疫苗，「公私既然可以協力，地方與中央更應該齊心。」

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江啟臣等在公開信中質疑，南投縣政府、花蓮縣政府、雲林縣政府以及台東縣政府，日前也依循中央疫情指揮中心所宣布的申請方案，依照永齡基金會等民間團體、企業的模式，向食藥署提出採購疫苗申請，但迄今仍未收到相關答覆，當其他國家都已經開始規劃下一階段的疫苗佈局，我們卻連第一劑全面施打的疫苗到貨時間，都還無法期待，著實令人擔憂。

江啟臣等強調，現階段地方政府願意略盡薄力，在能力範圍內，增加疫苗購買的數量，期望蔡英文能比照永齡基金會，台積電公司以及慈濟慈善事業基金會的模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗，中央地方政府如果能夠齊心爭取疫苗，加速擴大施打，提高我國疫苗施打率，早日達到集體免疫目標，定為民主典範。

江啟臣等還說，防疫不分黨派，中央地方更是堅定的夥伴，為了縣民百姓，懇請蔡英文答應所請，更願意親赴總統府說明採購疫苗初衷，期盼蔡英文以蒼生為念，以國家人民利益為優先，儘速同意請求，一起對抗新冠肺炎病毒的肆虐。

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