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    不願效忠中共就被黑！退將于北辰曝學長自居「正苗紅」

    退役少將于北辰近日在臉書發文，透露自己的反共立場成為軍中學長們的箭靶。（資料照）

    退役少將于北辰近日在臉書發文，透露自己的反共立場成為軍中學長們的箭靶。（資料照）

    2021/07/01 19:49

    〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨黃國園黨部主委、退役少將于北辰近日在臉書發文，透露自己的反共立場成為軍中學長們的箭靶，「難道要我效忠中華人民共和國嗎？我不願意就黑我！」甚至還有退役將軍自稱「正苗紅」，于說：「我真不知道我們的『祖國』為何變成了對岸」。

    于北辰6月29日在臉書對軍中學長指出，「我堅持反共是妨礙到你們了嗎？」現在的軍人雖然不再說「復國」二字，至少要繼續「反共」吧？不料卻有一小群自稱「深藍」的人說「于北辰變了」，于北辰不解地說：「我繼續以『國家至上』錯了嗎？你們說現在的中華民國早已變了樣，難道要我效忠『中華人民共和國』嗎？我不願意就黑我！」

    怒嗆「爺們學長」：何時祖國變成對岸

    于北辰表示，感謝這群人的表態，讓他能夠看清楚這些人的嘴臉，于已經退出所有軍系社團，卻依舊遭到軍中前輩追打，于曝出過去這些人在馬政府時期，還堅稱過「全家不投國民黨」，于寫道：「那些爺們的學長，說台灣中共多強，我們國軍打不過共軍，配合對岸黑我、唱衰國軍的人，最不配談親愛精誠的是你們」。

    于北辰強調，這些學長不論誰執政，都會污名化國軍，甚至還有人以「正苗紅」的將軍自居，讓于感嘆什麼時候「祖國」變成對岸，于對這些人砲轟「現在是民進黨執政，發給你的難道不是台幣嗎？至少我們懂得珍惜自己的國家」，「如果你們愛的國跟我們不一樣我們就沒得談了！」

    于北辰臉書全文

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