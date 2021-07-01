中共七一黨慶登場 香港邊城青年臉書突關閉

香港邊城青年臉書今日關閉，該組織執行委員English今日表示，邊青已經決定要邁進新的階段，運動有進、亦有退，原秘書長Justine因生涯規劃及擔心自身安危，已經決定要離開邊青，我們為她獻上祝福，尊重每位香港人個人選擇。（翻攝直播）

2021/07/01 11:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是中共百年黨慶，向來批判中共及港府不遺於力的港人在台團體「香港邊城青年」今日突然關閉臉書粉專，香港邊城青年秘書長Justine也低調辭職，外界聯想是否有中共因素？香港邊城青年理事長江旻諺今日表示，是否有受到其他威脅，目前沒有進一步資訊，不會妄加猜測。

江旻諺指出，香港邊城青年從過去到現在籌辦一些活動，確實有受到紅色威脅，例如之前邀請香港藝人何韻詩來台，就遭到不明人士潑漆，前幾個月在台南的撐香港展覽也遭人丟雞蛋，希望未來在台港人組織可以更安全運作下去。至於早上粉專關閉，Justine提出辭職，是否有受到其他威脅，目前沒有進一步資訊，不會妄加猜測。

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香港邊城青年執行委員English表示，邊青有個聲明要宣布，過去2年有許多朋友努力，邊青才能成長至此。今天邊青已經決定要邁進新的階段，運動有進、亦有退，原秘書長Justine因生涯規劃及擔心自身安危，已經決定要離開邊青，我們為她獻上祝福，尊重每位香港人個人選擇。

English指出，香港邊城青年目前處於交接狀態，希望能盡快恢復運作，這段期間有關邊青的消息，會由各個香港專業組織發布，這不是懦弱、也不會退卻，希望不久將來會蛻變成更成熟的組織與大家見面，邊青不會違背當初承諾，光復香港、時代革命。

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