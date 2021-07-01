為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共建黨百年 朱立倫喊話「求同尊異」向歷史負責

    國民黨前主席朱立倫。（資料照）

    國民黨前主席朱立倫。（資料照）

    2021/07/01 11:12

    〔記者林良昇／台北報導〕中國共產黨建黨百年，國民黨前主席朱立倫呼籲兩岸應從「求同存異」走向「求同尊異」，任何擴大矛盾的舉動，都是傷害兩岸的未來，希望中國大陸也要能「懂台」，「歷史是人民寫的」，我們都要向歷史與人民負責。

    對於中共建黨百年，朱立倫在臉書發文表示，歷經近代史的風雨，中國邁向「德先生」與「賽先生」、邁向現代性的兩條道路，有無數人曾為之奮鬥求索。國父所揭櫫的「三民主義」：追求民族平等、民權保障、民生均富的理想，直到今天仍是兩岸共同的指引。

    朱立倫說，從辛亥到辛丑，百年來中國人的確富強了起來，中國大陸的政經實力在國際舞台上已不容小覷。在人類邁入21世紀地球村的今天，更願意看到中國大陸不只是強大，更能夠成為一個富而有禮的社會、強而仁義的國家、多元包容的民族。「這是一層更高的境界，更是一份百年的初心。」

    朱立倫表示，中國大陸固然在新時代中走出了自己的道路，民族主義空前高漲、民生主義也在快速發展；台灣則實踐了「中華民國憲法」對於「主權在民」的莊嚴承諾，建設了自由民主、崇尚人權與法治的均富社會。

    「對於外界抨擊缺乏民主自由的批評，中共也始終堅持自己的主張。」朱立倫指出，如果不願意接受外來的想法、自詡要「復興中華」，至少要能以古鑑今：「天下為公」、分權而民本的「共和」思想，從來就在老祖宗的智慧裡。能夠接受多元聲音、包容不同意見的自信，才是真正實力者應有的王道氣度。

    朱立倫指出，尊重，友善與包容，這也是台灣的年輕世代與全世界愛好民主自由的朋友們最關心的。過去兩岸的上一代曾有意識形態的針鋒相對、政權的對抗，制度的競爭則延續至今。

    朱立倫強調，他一向主張，兩岸應從「求同存異」走向「求同尊異」，任何擴大矛盾的舉動，都是傷害兩岸的未來。這一邊的我們要能夠「知陸」，也希望大陸能夠「懂台」，只有兩岸相互尊重、良性互動，下一代的大陸與台灣才能共享和平未來。

    朱立倫說，再回首已百年身，眼下中華民族的「到復興之路」能否平順、天下能否太平，皆存乎彼此的足下與心中。再過一百年也不能忘記，「歷史是人民寫的」，我們都要向歷史與人民負責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中共百年黨慶大典 習近平嗆：解決台灣問題「實現祖國完全統一」
    2021/07/01 10:11

    中共百年黨慶大典 習近平嗆：解決台灣問題「實現祖國完全統一」
    台海軍情》中共百年黨慶 15架殲20編隊飛越天安門廣場
    2021/07/01 10:00

    台海軍情》中共百年黨慶 15架殲20編隊飛越天安門廣場

    網石《MARVEL未來革命》事前預約全球開跑
    中共百年黨慶 習近平胡錦濤登天安門、江澤民缺席
    2021/07/01 09:52

    中共百年黨慶 習近平胡錦濤登天安門、江澤民缺席
    「連戰們」祝賀中共黨慶 顏擇雅：國民黨員今最適合的是反省道歉
    2021/07/01 09:14

    「連戰們」祝賀中共黨慶 顏擇雅：國民黨員今最適合的是反省道歉

    股債齊進穩定收益
    政治今日熱門
    中國干擾台取得疫苗「白宮認證」 鄭運鵬：勿再扣民進黨遇中則反
    2021/06/30 11:47

    中國干擾台取得疫苗「白宮認證」 鄭運鵬：勿再扣民進黨遇中則反

    TIFA復談 柯建銘：證明台美是共享民主價值的堅實盟友
    2021/06/30 11:56

    TIFA復談 柯建銘：證明台美是共享民主價值的堅實盟友

    南市綠議員籲恢復開議 比照立法院視訊會議模式
    2021/06/30 11:49

    南市綠議員籲恢復開議 比照立法院視訊會議模式

    汙名化疫苗還不夠？民進黨團批國民黨汙名化TIFA
    2021/06/30 11:54

    汙名化疫苗還不夠？民進黨團批國民黨汙名化TIFA

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播