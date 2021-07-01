中共建黨百年 朱立倫喊話「求同尊異」向歷史負責

國民黨前主席朱立倫。（資料照）

2021/07/01 11:12

〔記者林良昇／台北報導〕中國共產黨建黨百年，國民黨前主席朱立倫呼籲兩岸應從「求同存異」走向「求同尊異」，任何擴大矛盾的舉動，都是傷害兩岸的未來，希望中國大陸也要能「懂台」，「歷史是人民寫的」，我們都要向歷史與人民負責。

對於中共建黨百年，朱立倫在臉書發文表示，歷經近代史的風雨，中國邁向「德先生」與「賽先生」、邁向現代性的兩條道路，有無數人曾為之奮鬥求索。國父所揭櫫的「三民主義」：追求民族平等、民權保障、民生均富的理想，直到今天仍是兩岸共同的指引。

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朱立倫說，從辛亥到辛丑，百年來中國人的確富強了起來，中國大陸的政經實力在國際舞台上已不容小覷。在人類邁入21世紀地球村的今天，更願意看到中國大陸不只是強大，更能夠成為一個富而有禮的社會、強而仁義的國家、多元包容的民族。「這是一層更高的境界，更是一份百年的初心。」

朱立倫表示，中國大陸固然在新時代中走出了自己的道路，民族主義空前高漲、民生主義也在快速發展；台灣則實踐了「中華民國憲法」對於「主權在民」的莊嚴承諾，建設了自由民主、崇尚人權與法治的均富社會。

「對於外界抨擊缺乏民主自由的批評，中共也始終堅持自己的主張。」朱立倫指出，如果不願意接受外來的想法、自詡要「復興中華」，至少要能以古鑑今：「天下為公」、分權而民本的「共和」思想，從來就在老祖宗的智慧裡。能夠接受多元聲音、包容不同意見的自信，才是真正實力者應有的王道氣度。

朱立倫指出，尊重，友善與包容，這也是台灣的年輕世代與全世界愛好民主自由的朋友們最關心的。過去兩岸的上一代曾有意識形態的針鋒相對、政權的對抗，制度的競爭則延續至今。

朱立倫強調，他一向主張，兩岸應從「求同存異」走向「求同尊異」，任何擴大矛盾的舉動，都是傷害兩岸的未來。這一邊的我們要能夠「知陸」，也希望大陸能夠「懂台」，只有兩岸相互尊重、良性互動，下一代的大陸與台灣才能共享和平未來。

朱立倫說，再回首已百年身，眼下中華民族的「到復興之路」能否平順、天下能否太平，皆存乎彼此的足下與心中。再過一百年也不能忘記，「歷史是人民寫的」，我們都要向歷史與人民負責。

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