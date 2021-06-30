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    首頁　>　政治

    林右昌酸台北「微解封」 北市府發言人反咬：別為政治不顧百姓死活

    台北市政府發言人陳智菡（見圖）反擊基隆市長林右昌，強調執政者須眼光長遠，在人民生計與防疫間取得平衡，而非只顧自身政治前途安全而棄百姓死活不顧。（北市府提供）

    台北市政府發言人陳智菡（見圖）反擊基隆市長林右昌，強調執政者須眼光長遠，在人民生計與防疫間取得平衡，而非只顧自身政治前途安全而棄百姓死活不顧。（北市府提供）

    2021/06/30 21:46

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲主張防疫與民生經濟須求平衡，使北市夜市「微解封」；基隆市長林右昌今稱，雖然基隆「零確診」，但「更希望台北市『+0』」，全國才有望解封，喊話柯文哲，勿對解封急於一時、因小失大；對此，台北市政府發言人陳智菡駁斥，執政者須眼光長遠，在人民生計與防疫間取得平衡，而非只顧自身政治前途安全而棄百姓死活不顧。

    台北市寧夏夜市昨率先「微解封」復業，柯文哲重申，做好防疫管制前提下，須設法讓基層百姓工作才能有飯吃；但林右昌今說，台北市再增23例確診、基隆則為0，「更希望台北市也能＋0」，全國才能解封，畢竟大家堅守忍耐許久，目標是全台解封，而非夜市「微解封」，還向柯文哲喊話「加油」，呼籲不該急功近利、急於一時、因小而失大，「爽兩天而多關兩個月」是得不償失的。

    陳智菡今晚反批，中央下達防疫指引並無規定封閉夜市，過去一個半月北市夜市自治會高度配合政府，主動歇業休市防疫，勒緊褲子度日；而目前復業須限外帶、嚴格實聯制、限制人流等，按此規定與一般餐廳無異，強調執政要合理、標準一致，「若餐廳、五星級飯店可營業，夜市為何不行？難道只找最基層小老百姓來為國犧牲」？

    陳智菡強調，台北市作為相當大的經濟體，餐飲服務業比例高，在疫苗不足的情況下，三級警戒尚不知要維持多久，身為市長必須在人民生計與防疫間求取平衡，眼光看得更長遠，不能只想到自己的政治前途安全，而不顧百姓死活。

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