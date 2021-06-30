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    蔡英文：未來2個月擴大疫苗施打 提升群體免疫力

    身兼民進黨主席的總統蔡英文。（資料照）

    身兼民進黨主席的總統蔡英文。（資料照）

    2021/06/30 16:13

    〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣自購41萬劑莫德納疫苗今抵台。身兼民進黨主席的總統蔡英文今於民進黨線上中常會表示，明天就進入7月，未來2個月，隨著日本也將提供第二批AZ疫苗，以及國際供貨逐漸趨於穩定，預計也將取得更多疫苗，將有能量擴大跟加速疫苗的施打。進入到擴大規模施打的階段，最大的目標，就是要升級防疫網，提升群體免疫的能力。

    蔡英文指出，目前疫情看起來有轉趨平緩。透過多管齊下的處置，Delta病毒暫時受到控制，但請大家還是要提高警覺。

    針對疫苗議題，蔡英文表示，在今天新一批的莫德納疫苗到貨後，我們從各管道取得的疫苗，將累計超過526萬劑。明天就進入7月，未來2個月，隨著日本也將提供第二批AZ疫苗，以及國際供貨逐漸趨於穩定，我們預計也將取得更多疫苗，因此，我們將會有能量擴大跟加速疫苗的施打。

    蔡英文指出，行政院和指揮中心，已經開始在規劃7、8月加大、加速實施施打的進程，我也特別拜託他們一定要跟各縣市加速溝通協調，做好各項的準備工作。

    蔡英文表示，她也注意到，這陣子很多黨公職同仁，到疫苗接種站協助量體溫、安排動線，幫現場的防疫人員減輕工作負擔。接下來擴大施打的階段，也要拜託大家多多幫忙，多多宣傳。

    蔡英文指出，過去一段時間，我們以防疫必要人員、高齡者為優先接種，主要是考慮防疫的需求和降低重症率、死亡率，從這陣子的疫情發展來看，也陸續收到效果。但進入到擴大規模施打的階段，最大的目標，就是要升級防疫網，提升群體免疫的能力。

    蔡英文最後表示，提高醫療照護能量、強化邊境管理，並且在特定地區實施篩檢、疫調、匡列，以及提高整體疫苗施打率，都是必要的做法，也要拜託黨公職幫忙宣導，請民眾來配合。防疫是當前的重要課題，還是要拜託大家，跟我們一起來努力，一起幫台灣度過這一關。

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