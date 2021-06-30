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    首頁　>　政治

    藍營人士頻遭爆偷打疫苗 江啟臣：民進黨政府轉移疫苗不足焦點

    許多藍營人士最近遭爆料違規搶打疫苗，國民黨主席江啟臣今表示，本應取得足夠疫苗的民進黨政府，為了轉移疫苗不足的焦點，將施打順序的爭議來作為政治攻擊的手段，倒因為果，令人失望。（資料照）

    許多藍營人士最近遭爆料違規搶打疫苗，國民黨主席江啟臣今表示，本應取得足夠疫苗的民進黨政府，為了轉移疫苗不足的焦點，將施打順序的爭議來作為政治攻擊的手段，倒因為果，令人失望。（資料照）

    2021/06/30 15:03

    〔記者施曉光／台北報導〕許多藍營人士最近遭爆料違規搶打疫苗，引發社會高度爭議，國民黨主席江啟臣今日下午主持中常會發表談話時表示，本應取得足夠疫苗的民進黨政府，為了轉移疫苗不足的焦點，將施打順序的爭議來作為政治攻擊的手段，倒因為果，令人失望。

    江啟臣並表示，如果執政者真的落實超前部署，購買足夠的國際認證疫苗，不分黨派立場的國人，都不需要擔心因為施打疫苗而被獵巫。

    不過，江啟臣也說，面對這樣惡質的政治操作，他要呼籲黨內先進，謹慎小心，不應該輕易給民進黨有攻擊的藉口。

    江啟臣批評蔡政府，沒跟上國際防疫趨勢，擋不住變種病毒，卻擋住了疫苗的進口，不但自購疫苗到貨率遲遲未提升，多數仰賴友邦的支援，對於下一階段疫苗的佈局，同樣過度樂觀與懈怠，面對病毒變異與流感化的趨勢，其他先進大國都已積極佈局下一階段的疫苗需求，民進黨政府卻連民間捐贈、採購的善意，都還在推三阻四，總統選擇性的首肯，讓民間善意竟然需要與執政者政治角力才能執行，甚至否決在野黨加碼採購疫苗的提案，專斷獨行的傲慢，就是疫情陷入困境的最大禍首。

    江啟臣並表示，國際媒體已經以後疫苗時期的標準，來看待各國的疫情發展，民進黨政府卻沒有跟上這樣的思維，隨著疫苗問世，多數國家已經由防堵疫情，轉化為提高疫苗施打率，朝國境開放作為努力方向，但是我們的政府，不論防疫或是疫苗政策，甚至是後疫情佈局，都還是停留在舊思維，沒有換上新的腦袋，國際評比自然一落千丈，更影響我國在疫情後的佈局規劃，令人失望。

    此外，江啟臣也再次呼籲中選會應該在本週五會議，做出原則性的規範，讓公投提案團體有所依循，不能以疫情為由，省略人民在公投程序上充分討論、辯論以及溝通的過程，更不能剝奪人民行使公投的權利。

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