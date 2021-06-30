TIFA復談 柯建銘：證明台美是共享民主價值的堅實盟友

柯建銘指出，台灣與美國絕對是共享民主自由價值、最堅實的盟友。（資料照）

2021/06/30 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談今日復談，以視訊方式進行，將由美國在台協會AIT處長酈英傑（Brent Christensen），與我國駐美代表蕭美琴為會議開場。民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書指出，台灣與美國，絕對是共享民主自由價值、最堅實的盟友。

柯建銘昨晚在臉書指出，此次是TIFA會談睽違5年再度復談，特別還遇到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，此次會談格外有意義，首先台美要共同解決疫情，疫苗和醫療物資流通會是首要重點。

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柯建銘表示，蕭美琴大使表示，為了擴增全球疫苗產能，美國貿易代表署（USTR）主張透過世界貿易組織（WTO）釋出疫苗智慧財產權，台灣則希望爭取美國疫苗製造技術，建構產能以共同抗疫，「在目標上台美有其一致性」，可透過雙邊平台凝聚共識。蔡英文總統也提到，簡化醫療物資進出口程序是此次會談的重要議程，這些實質合作會給台灣現階段疫情控制帶來重要助力。

柯建銘指出，在當前疫情後的全球經濟發展情勢，台灣要如何在這波全球產業重組的趨勢中佔據戰略位置是非常重要的，而行政院經貿談判辦公室也已經公布，台美雙方將會就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話。

柯建銘認為，上述合作對話，在在證明了台灣與美國，絕對是共享民主自由價值，最堅實的盟友。柯建銘強調：「30日就是台灣大步邁向國際，在世界舞台上，以嶄新的姿態踏出第一步。讓我們大聲向世界宣告，台美合作，共創未來！」

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