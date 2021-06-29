蘇貞昌視察屏東delta疫情 指示王必勝帶回研議擴大施打疫苗
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣日前爆發武漢肺炎Delta變種病毒群聚後，昨天今天再定序出1名枋寮鄉的確診者亦屬此病毒，疫情有延燒他鄉趨勢，行政院長蘇貞昌今天南下屏東視察，並為屏縣府、防疫人員及鄉親作為打氣，面對潘孟安爭取枋山、獅子疫苖是否可專案擴大，當場交代隨行的醫福服會執行長王必勝研議。
因應Delta變種病毒入侵並釀群聚感染，蘇貞昌下午近5點先至枋山疫苖速打站視察，隨後前往鄉農會關心芒果產銷，接著再至枋寮醫院了解屏縣府前進指揮所現況。
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蘇貞昌表示，Delta病毒來勢洶洶，第一時間獲悉枋山出現案例，即召開專案會議，當場與潘縣長聯絡了解情況，並請張善淳和縣府視訊，他並特別指派王必勝南下關心，強調屏縣府團隊作得積極有效，篩檢4000多人都是陰性，並立刻安排熱區施打疫苖。
蘇貞昌強調，從疫調、注射等方面，都顯示地方中央配合的很好，甚至高雄市長陳其邁願意幫忙有關的集中檢疫，看得出來只要大家合作，delta病毒很快就能獲得很好的控制，但疫情在變種病毒肆虐下隨時都會發生各種狀況，呼籲全國同胞，一定要作好指揮中心所要求的指引，大家從本身作起，保護自己及家人，早日回復正常生活。
蘇貞昌視察楓港、善餘專案疫苖施打後，潘孟安也當面爭取盼能夠擴大至整個枋山、獅子的生活圈施打，蘇貞昌則立刻交代王必勝與指揮中心研議這個需求。
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