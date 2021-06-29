蘇貞昌視察屏東delta疫情 指示王必勝帶回研議擴大施打疫苗

蘇貞昌指示王必勝將潘孟安的擴大施打疫苗建議帶回與指揮中心研議。（記者陳彥廷攝）

2021/06/29 19:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣日前爆發武漢肺炎Delta變種病毒群聚後，昨天今天再定序出1名枋寮鄉的確診者亦屬此病毒，疫情有延燒他鄉趨勢，行政院長蘇貞昌今天南下屏東視察，並為屏縣府、防疫人員及鄉親作為打氣，面對潘孟安爭取枋山、獅子疫苖是否可專案擴大，當場交代隨行的醫福服會執行長王必勝研議。

因應Delta變種病毒入侵並釀群聚感染，蘇貞昌下午近5點先至枋山疫苖速打站視察，隨後前往鄉農會關心芒果產銷，接著再至枋寮醫院了解屏縣府前進指揮所現況。

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蘇貞昌表示，Delta病毒來勢洶洶，第一時間獲悉枋山出現案例，即召開專案會議，當場與潘縣長聯絡了解情況，並請張善淳和縣府視訊，他並特別指派王必勝南下關心，強調屏縣府團隊作得積極有效，篩檢4000多人都是陰性，並立刻安排熱區施打疫苖。

蘇貞昌強調，從疫調、注射等方面，都顯示地方中央配合的很好，甚至高雄市長陳其邁願意幫忙有關的集中檢疫，看得出來只要大家合作，delta病毒很快就能獲得很好的控制，但疫情在變種病毒肆虐下隨時都會發生各種狀況，呼籲全國同胞，一定要作好指揮中心所要求的指引，大家從本身作起，保護自己及家人，早日回復正常生活。

蘇貞昌視察楓港、善餘專案疫苖施打後，潘孟安也當面爭取盼能夠擴大至整個枋山、獅子的生活圈施打，蘇貞昌則立刻交代王必勝與指揮中心研議這個需求。

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蘇貞昌下午近5點先至枋山疫苖速打站視察，隨後前往鄉農會關心芒果產銷，接著再至枋寮醫院了解屏縣府前進指揮所現況。（記者陳彥廷攝）

蘇貞昌指示王必勝將潘孟安的擴大施打疫苗建議帶回與指揮中心研議。（記者陳彥廷攝）

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