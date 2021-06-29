性別平等與加強後備戰力 立院法制局：宜強納入退伍女軍士官列管

立法院法制局針對「後備軍官士官擴大選充範圍之問題淺析」提出報告指出，性別平等已是世界潮流，女性人力資源不可忽視，且為改善我國後備部隊軍士官缺員狀況並符合平等原則，女性軍官、士官宜比照女性志願士兵退伍後，強制納入後備役列管。示意圖。（資料照）

2021/06/29 17:23

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍後備軍官及士官嚴重缺員，國防部已放寬官科選編限制，更把退伍9至12年的後備軍士官納入選員範圍；立法院法制局針對「後備軍官士官擴大選充範圍之問題淺析」提出報告指出，性別平等已是世界潮流，女性人力資源不可忽視，且為改善我國後備部隊軍士官缺員狀況並符合平等原則，女性軍官、士官宜比照女性志願士兵退伍後，強制納入後備役列管。

國防部5月表示，除將退伍9至12年的軍士官納入選編範圍等措施外，考量後備部隊多屬步兵型態，且步兵屬基本官科，軍、士官幹部完成分科教育後，即具備基礎素養，將放寬連級以下領導幹部可由裝甲、砲兵、工兵、後勤等官科選編，提升編管選充率及教召公平性。

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立法院法制局近期報告指出，根據監察院2018年調查報告指出，國軍女性官士兵至2018年4月9日為止，服役人數計20648人，占全軍志願役現員14.02％；同時間，經查2018年2月底，女性軍官退伍後，依「志願」納入後備列管總數僅345人，士官亦只有183人，女性志願士兵退伍人員因採「強制」納入後備列管總數計3064人，

報告指出，由於依現行兵役相關法令規定（「志願士兵服役條例」），僅女性志願士兵退伍後強制納入後備人力列管，至於女性軍、士官，則依其意願處理，似有違平等原則，且不利後備動員兵力需求。

因此，報告建議，鑑於性別平權已是世界潮流，女性人力資源尤不可忽視，且各國增加招募女性軍人已成為趨勢，為改善我國後備軍官及士官嚴重缺員狀況並符合平等原則，對於女性軍官、士官允宜參照女性志願士兵於退伍後納入後備役列管。

同時，報告指出，為兼顧修法前已考入軍事校院就讀或擔任軍官、士官職務者的既有依志願服預備役權益，應該訂定緩衝施行的期間，以利個人選擇。

此外，國軍為充實後備部隊選充人力，所以放寬選充兵科、階級、戶籍地、甚至跨軍種選充等作法；對此，報告建議，後備部隊擴大選充範圍，涉及相關人員自由權利的限制，為保障後備軍人權益，並維選充作業的公信力，軍隊動員人員選充作業指導規定，「宜由兵役法施行法授權訂定之」。

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