粉專爆走狂發文罵「大嬸、離婚、姊弟戀」 林靜儀秀美照回應！

林靜儀（見圖）近日針對台北農產運銷公司群聚感染案頻頻提出批評，並稱以快篩陰性、打疫苗解決北農問題，是把疫苗當作「事後避孕藥」，讓粉專「爆走喬喬的護理人生」相當不滿，短時間內連發多篇文批評林靜儀「大嬸」，甚至挖出她過去情史抨擊。（本報合成）

2021/06/29 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕前立委、醫師林靜儀近日針對台北農產運銷公司群聚感染案頻頻提出批評，並稱以快篩陰性、打疫苗解決北農問題，是把疫苗當作「事後避孕藥」，讓粉專「爆走喬喬的護理人生」相當不滿，短時間內連發多篇文批評林靜儀「大嬸」，甚至挖出她過去情史抨擊。林靜儀今日則在臉書淡定PO出自己的照片表示：「可能有人認為『那個離婚的50歲大嬸』對我會造成批評貶抑。嗯，我本人快50歲，好好化妝會長這樣」。

粉專「爆走喬喬的護理人生」昨日開始至今，在臉書發表多篇文章批評林靜儀，粉專大罵：「把事後避孕藥來比喻疫苗的大嬸不知道是不是自己常嗑這種東西才會用這種讓人傻眼自以為幽默的比喻來降低自己婦產科醫生的格調！」

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粉專還說，「上網搜尋看報導寫說，大嬸有過一段婚姻，跟前夫離婚之後，愛上小自己八歲的助理，都快五十歲的人了！整天開口閉口事後避孕藥，不然就是嗆別人不知道懷孕。請問大嬸，妳呢？嗆別人之前請問妳是生了幾個報效國家？」

林靜儀在臉書PO出自己受媒體採訪時的照片表示，「可能有人認為『那個離婚的50歲大嬸』對我會造成批評貶抑。嗯，我本人快50歲，好好化妝會長這樣」。

林靜儀除了在文中自曝自己的學經歷，也表示，她從事政治工作6年，認為還把姐弟戀當成什麼特殊事件的人很落伍。這10年來，她不斷想要跟女孩子們說的就是「努力過好妳的人生，勇敢追求你的夢想；感情或關係的結束不要當成自己的失敗，有人愛很好，自己愛自己，更好。每個人的人生都有自己的價值，老天會賦予妳的責任，跟別人不一樣，沒關係」。

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