北農群聚》要柯文哲為誤判負責！ 議員轟「3不」害北市疫情崩掉

台北市議員李建昌今砲轟，北農失守、確診個案暴增，柯文哲（見圖）必須為自己的誤判負責！「有可能正是柯市長不疫調、不匡列、不隔離，才導致台北市的疫情崩掉！」（北市府提供）

2021/06/28 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染延燒，市長柯文哲近日終於願意尋求疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝協助。台北市議員李建昌今（28日）忍不住砲轟，北農失守、確診個案暴增，柯文哲必須為自己的誤判負責！「有可能正是柯市長不疫調、不匡列、不隔離，才導致台北市的疫情崩掉！」

北農爆發群聚感染，引起各界關注，四大公司、台北市產發局、市場處等相關局處今赴台北市議會備詢，衛生局疾管科長余燦華報告，從5月疫情爆，北農累計至今已有83人確診，環南市場則是44人確診，沒想到卻被議員許淑華抓包，北農其實已累計到89人，環南市場則是53例，質疑為何不敢公開數字，她痛批北市府根本就是隱匿疫情。

請繼續往下閱讀...

「很遺憾，5/12就出現第一例確診個案的北農，到6/26累計確診人數竟已高達83（應為89）人！」李建昌在臉書表示，從北市衛生局提供的資料看來，5月底6月初明明每日北農確診人數都還是個位數，怎麼到6月22日確診人數就爆增了？且不僅擴散至新北、基隆，甚至還可能衝擊中南部！

李建昌強調，北農失守，確診個案暴增，柯文哲必須為自己的誤判負責！他說，5月中柯文哲一看到台北市單日新增確診案件數破百例就傻了，整個人就像被鐵鎚打暈似的，還說「現在已經沒有辦法做疫調」、「公布疫調已沒意義」，這讓李建昌直言，有可能正是柯文哲「不疫調、不匡列、不隔離」，才導致台北市的疫情崩掉！

李建昌說，觀察台北市疫情指揮官柯文哲及市府團隊這一個多月來的防疫作為，他總結感想就是16個字：草草率率！含含糊糊！散散漫漫！拖拖拉拉！「誠摯希望台北市疫情指揮中心在中央疫情指揮中心的協助下，落實疫調丶確實隔離、加速快篩及PCR檢測，全力止住台北市這個破口」。

「天佑台灣，天佑台北市！」李建昌最後向柯文哲喊話，「拜託柯文哲市長誠懇做事，莫辜負了第一線投入防疫的醫護丶民政丶社工...的辛勞！」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法