北農首例確診到過萬華茶室 林靜儀連5問轟：北市府完全失能

北農爆發武漢肺炎群聚感染，北農總經理翁震炘今（28日）在市議會中稱首例確診者「曾到萬華茶室聚餐」。圖為林穎孟（右）質詢北農總經理翁震炘（左）。（翻攝台北市議會影片）

2021/06/28 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司批發市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，迄今累計89人確診，北農總經理翁震炘今（28日）在台北市議會答詢時透露首例確診者「曾到萬華茶室聚餐」。對此，前立委、醫師林靜儀提出5大問題，怒批台北市的防疫全靠市民自制，「北市府完全失能」。

林靜儀在臉書表示，北農第一例是5月17日發病，5月20日確診，請問，這一例北農何時匡列接觸者？匡列多少人？進行多少例PCR和快篩？後來相關接觸者確診幾人？請問此例「同心圓半徑及面積為何」？

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林靜儀怒批，台北市的防疫全靠市民自制，北市府完全失能；她也列舉屏東縣府的做法來比較，「屏東縣14734案匡列醫療人員及民眾259人，非醫院關係接觸者15人；醫院工作人員PCR（核酸檢測）67人已完成，匡列個案隔離中」。

北農爆發群聚感染，台北市議會財建委員會要求四大公司、台北市產發局、市場處等相關局處備詢，議員林穎孟今追問北農，最早感染源來自哪裡，沒想到，翁震炘脫口說，第一例確診者坦承去過萬華茶室。

另外，議員林亮君質詢時追問北市府官員，是否有其他公有市場攤商前往北農導致確診，沒想到現場沒有官員回應，靜默近1分鐘後，衛生局疾管科長余燦華才出面坦言，南門、永樂及臨江市場各有1人曾到北農而確診。

對此，指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應表示，其實還需更多證據才能斷定起源，現在講北農群聚源頭是萬華茶室是「言之過早」。台北市副市長黃珊珊下午也回應，首例確實去過萬華、但也去過其他許多地方，無法斷定在何處感染，不清楚翁震炘「是不是『甩鍋』萬華」，強調市府從未「甩鍋」萬華。

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醫師林靜儀（見圖）提出5大問題，怒批台北市的防疫全靠市民自制，「北市府完全失能」。（資料照）

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