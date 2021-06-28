為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北農首例確診到過萬華茶室 林靜儀連5問轟：北市府完全失能

    北農爆發武漢肺炎群聚感染，北農總經理翁震炘今（28日）在市議會中稱首例確診者「曾到萬華茶室聚餐」。圖為林穎孟（右）質詢北農總經理翁震炘（左）。（翻攝台北市議會影片）

    北農爆發武漢肺炎群聚感染，北農總經理翁震炘今（28日）在市議會中稱首例確診者「曾到萬華茶室聚餐」。圖為林穎孟（右）質詢北農總經理翁震炘（左）。（翻攝台北市議會影片）

    2021/06/28 19:03

    〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司批發市場爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，迄今累計89人確診，北農總經理翁震炘今（28日）在台北市議會答詢時透露首例確診者「曾到萬華茶室聚餐」。對此，前立委、醫師林靜儀提出5大問題，怒批台北市的防疫全靠市民自制，「北市府完全失能」。

    林靜儀在臉書表示，北農第一例是5月17日發病，5月20日確診，請問，這一例北農何時匡列接觸者？匡列多少人？進行多少例PCR和快篩？後來相關接觸者確診幾人？請問此例「同心圓半徑及面積為何」？

    林靜儀怒批，台北市的防疫全靠市民自制，北市府完全失能；她也列舉屏東縣府的做法來比較，「屏東縣14734案匡列醫療人員及民眾259人，非醫院關係接觸者15人；醫院工作人員PCR（核酸檢測）67人已完成，匡列個案隔離中」。

    北農爆發群聚感染，台北市議會財建委員會要求四大公司、台北市產發局、市場處等相關局處備詢，議員林穎孟今追問北農，最早感染源來自哪裡，沒想到，翁震炘脫口說，第一例確診者坦承去過萬華茶室。

    另外，議員林亮君質詢時追問北市府官員，是否有其他公有市場攤商前往北農導致確診，沒想到現場沒有官員回應，靜默近1分鐘後，衛生局疾管科長余燦華才出面坦言，南門、永樂及臨江市場各有1人曾到北農而確診。

    對此，指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應表示，其實還需更多證據才能斷定起源，現在講北農群聚源頭是萬華茶室是「言之過早」。台北市副市長黃珊珊下午也回應，首例確實去過萬華、但也去過其他許多地方，無法斷定在何處感染，不清楚翁震炘「是不是『甩鍋』萬華」，強調市府從未「甩鍋」萬華。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    醫師林靜儀（見圖）提出5大問題，怒批台北市的防疫全靠市民自制，「北市府完全失能」。（資料照）

    醫師林靜儀（見圖）提出5大問題，怒批台北市的防疫全靠市民自制，「北市府完全失能」。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話
    2021/06/28 18:27

    柯文哲稱求助王必勝攏係假？ 議員臉書怒轟：原來市長在講幹話
    北農總經理爆首例確診到過萬華茶室 黃珊珊：不清楚他是不是甩鍋
    2021/06/28 17:26

    北農總經理爆首例確診到過萬華茶室 黃珊珊：不清楚他是不是甩鍋

    小額就能投資 小型電子期貨6/28上市
    北農曝首例確診者去過「萬華茶室」 陳時中：感染源言之過早
    2021/06/28 16:59

    北農曝首例確診者去過「萬華茶室」 陳時中：感染源言之過早
    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/28 16:56

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價

    老牌「新生活鮮羊奶」終於在全聯上架了！
    北農、環南市場疫情延燒 柯文哲：週四展開1.3萬人大規模PCR
    2021/06/28 16:52

    北農、環南市場疫情延燒 柯文哲：週四展開1.3萬人大規模PCR
    北農群聚感染確診第一人 驚爆去過萬華茶室
    2021/06/28 11:53

    北農群聚感染確診第一人 驚爆去過萬華茶室
    政治今日熱門
    柯文哲誤稱Delta確診急改文 議員：帶頭造謠應依法開罰
    2021/06/27 22:03

    柯文哲誤稱Delta確診急改文 議員：帶頭造謠應依法開罰

    臉書遭進攻！林靜儀回嗆北市府疫調資料「空的」 柯粉崩潰了
    2021/06/28 00:13

    臉書遭進攻！林靜儀回嗆北市府疫調資料「空的」 柯粉崩潰了

    TIFA週三復談 醫療物資流通優先討論
    2021/06/28 05:30

    TIFA週三復談 醫療物資流通優先討論

    監委擬約詢陳時中 蘇揆：不厚道
    2021/06/28 05:30

    監委擬約詢陳時中 蘇揆：不厚道

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播