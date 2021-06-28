民眾黨顧問用前KMT頭銜狂捧柯文哲被抓包！學者：有混淆之虞

民眾黨顧問胡文琦寫專欄力捧柯文哲「獨創」打假新聞專區，卻用前國民黨發言人頭銜，網友質疑混淆視聽；法律學者認為，倘若民眾不查，即可能營造國民黨似乎支持民眾黨的錯覺。圖為「胡文琦專欄」網友留言。（記者陳鈺馥翻攝）

2021/06/28 12:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨顧問寫專欄捧柯文哲卻用前國民黨發言人頭銜！有眼尖網友發現，早就跳槽到民眾黨的前國民黨發言人胡文琦近日在網媒投書發表「給台北市政府的打假創意按讚」一文，高度肯定北市府「獨創」打假新聞專區，卻打著國民黨稱號「混淆視聽」；法律學者提醒，倘若民眾不查，即可能營造國民黨似乎支持民眾黨的錯覺，如此手法有混淆之虞。

台北市政府本月24日起獨創「打假新聞專區」，在記者會最後由發言人公開媒體、記者姓名，列入看板開炮直批假新聞，並抨擊台北市議員質詢資料有誤，譏諷「攻擊前請先做功課」；市府做法引發外界質疑後，「阿北」支持者進而在網路圍剿，公審特定對象。

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胡文琦在6月28日投書質疑，有那麼嚴重嗎？他寫道「坦白說，台北市政府的這個另類創意非常令人欣賞也值得高度肯定，對於其他非綠縣市的政治人物，乃至社群團體都值得好好學習，講白了，真金不怕火煉。台北市政府請繼續加油」。

但有網友直接在該文分享連結下方質疑，「他早就跳槽到民眾黨了，還打著國民黨的稱號，混淆視聽」、「自己人誇自己人，有啥好報的。你們太明顯離譜了啦！」

對此，南臺科大財法所教授羅承宗今日受訪表示，民主政治就是政黨政治，政黨畢竟不是幫派，政治人物基於種種原因在不同政黨間轉換，雖非罕見。但就本件而言，今年2月國民黨文傳會前副主委胡文琦早已承認「為養家糊口」擔任民眾黨顧問職。

羅承宗強調，可是近月胡文琦卻仍以「前中國國民黨發言人」頭銜，在匯流新聞網開設專欄，發表「柯主席，罵得好」、「給台北市政府的打假創意按讚」等文，令人稱奇。倘若民眾不查，即可能營造國民黨似乎支持民眾黨的錯覺，如此手法有混淆之虞，對國民黨並不公平。

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