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    國民黨罵疫苗乞丐又偷打疫苗 江啟臣：政治攻防擦槍走火

    國民黨主席江啟臣。（資料照）

    國民黨主席江啟臣。（資料照）

    2021/06/28 10:14

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨人士屢遭爆特權施打疫苗及「疫苗乞丐說」等爭議，國民黨主席江啟臣今說，國民黨中央面臨政治議題會有基調，但不是每件事都能涵蓋，討論過程中可能會擦槍走火，但執政黨對於批評應虛心檢討，才是民主政治的制衡。

    江啟臣今早接受廣播節目電話專訪，對於國民黨批評「疫苗乞丐」卻又屢被爆出特權施打疫苗爭議，江說，黨中央面臨各種政治議題，對輿情狀況會有基調給黨內參考，但不見得每件事都能涵蓋，在政治攻防過程中，立場拿捏尺度不一樣，也是民主討論的過程。

    江啟臣說，在討論過程中可能會擦槍走火，會有不同攻防，但執政黨對批評應虛心檢討，才是發揮民主政治中的監督制衡效益，如同新北市長侯友宜這幾天出來批評中央，就是受不了過去的政策建議都不被採納，破口變成地方首長在收拾，執政黨不用逢在野黨必反。

    江啟臣強調，國民黨的態度就是防疫優先，在立法院除嚴格監督外也提出建言，在紓困預算的協商都很理性，也提出主張，不被接納就表決，表決的結果、內文都可受公評。

    江啟臣也認為，同樣是在野黨，國民黨的意見大概被封殺最嚴重，所謂媒體的第四權是放在監督在野黨，國民黨要突破就是要透過網路和自媒體管道，設法讓國民黨的聲音能到基層。

    此外，江啟臣也批評，準備疫苗是政府的責任，政府不作為，沒有超前部署，全推給中共打壓很好笑，如果中共管道不行，美國管道在哪？看不到政府對採購、爭取疫苗代工的努力。

    江啟臣質疑，很多已買很多疫苗的國家都已經加購第二代疫苗，政府卻都沒有爭取，如果政府有跟美國提出要加夠2、3000萬劑莫德納疫苗而美方拒絕的話，至少人民還會感到政府有努力。

    江啟臣表示，政府疫苗買太少就算了，但補救作為太慢令人不解，只是一直等，沒有大力爭取，只操作中國疫苗的假議題，讓人懷疑其中有不可告人的內幕，否則正常邏輯判斷不該如此。

    江啟臣指出，5、6月以來，政府超前部署是在各買500萬劑國產疫苗上，沒有去加碼購買國外疫苗，放著現成管道不去擴大採購，實在很怪。

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