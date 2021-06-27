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    傳有監委擬約詢陳時中 監委林郁容：藉此打擊防疫中心不可取

    監委林郁容（右一持麥克風者）。（資料照）

    監委林郁容（右一持麥克風者）。（資料照）

    2021/06/27 17:12

    〔記者謝君臨／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情於5月中旬升溫，在短短1個多月內，監察院就「3+11」決策過程、疫苗採購等4案展開調查。據了解，有監委擬約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。對此，主查疫苗案的監委林郁容表示，有人藉由監院調查的名義，轉個彎來打擊防疫中心的努力，「我覺得這樣是不可取的行為」。

    有關國籍航空機組人員返國檢疫措施放寬為「3+11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）的決策過程、疫苗整備及採購政策、萬華「阿公店」涉掛羊頭、賣狗肉，以及移工人權等4案，目前已有4組監委進行調查，不過，今卻傳出有監委擬在不影響指揮中心運作的前提下，約詢陳時中。

    對此，林郁容表示：「我今天早上看到媒體報導也嚇了一跳」，目前我們查案的進度，各個案子是獨立的，沒有一個共同的討論，至於是否要約詢陳時中，目前案子的進度根本就還沒討論到這個程度，我們只是立案而已，媒體未向查案委員查證就直接報導，造成我們工作上很大的困擾，對外界也造成很大的混淆。

    林說，現在指揮中心的工作非常繁重，陳時中部長他的工作非常辛苦，當然他在目前這個防疫最艱難的時刻，很可能有一些特定的力量，想要破壞防疫的努力，「這我當然是覺得很可惜」，社會裡面都應該一致對防疫來鼓勵，有人藉由監院調查的名義，轉個彎來打擊防疫中心的努力，「我覺得這樣是不可取的行為」。

    林指出，監委查案基本上有保密義務，我們要怎麼查案，在案件的調查報告還沒出來之前，我們對外都應該要保密，媒體這樣臆測，造成我們日後工作的困擾，「我還是覺得，今天早上媒體的報導，沒有經過查案監委本身的說明，就直接這樣報導，對我們的傷害很大，很不可取」。

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