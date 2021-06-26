轟北市瞎扯好心肝報告調閱 呱吉怒譙：卸任前就跟你打這個

呱吉不滿表示，他只是問了一下好心肝的報告，北市府卻在那邊瞎扯；他也怒噴髒話，「我職場最後一年半就跟你打這個，一年半打不完我就繼續打，X」。資料照）

2021/06/26 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕針對台北市好心肝珍所調查報告限北市議員查看30分鐘爭議，北市府副發言人林珍羽今（26）日在北市防疫記者會「不實訊息澄清專區」時段，點名議員「呱吉」邱威傑，指他如果覺得時間不足，可向市府「協商」，而非用「拗」。對此，呱吉不滿表示，他只是問了一下好心肝的報告，北市府卻在那邊瞎扯；他也怒噴髒話，「我職場最後一年半就跟你打這個，一年半打不完我就繼續打，X」。

日前包括呱吉、林穎孟在內的台北市議員，質疑觀看好心肝診所政風報告有相關限制，指台北市政風針對好心肝診所的調查報告，分為A、B版，詳細版限看30分鐘，北市副市長黃珊珊則稱，密件資料放議長室閱覽、不可錄影節錄是議會規範，議員若有不滿，「可跟議長協商」

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呱吉在臉書粉專表示，他一直在追問的是「為什麼要限制好心肝疫苗這份報告的閱讀」，但今天北市府記者會提出的解釋叫做民國90年內政部的函示，「這個函示的全文意思就是，市議員雖然職權上沒有調閱文件這項，但是基於政府資訊公開法，還是可以用一般人的身份去索取各項可以公開閱覽的文件。這也是立法委員和市議員過去20年向政府索資的根據」。

呱吉說，這份函示不是在告訴各位，市政府的報告可以看還是不可以看，也不是在說一份報告只能讀30分鐘，而是說「市議員可以去要資料」，「只要不是機密文件，政府就要給資料」，但他的問題是「該文件並非機密，也不應該是機密，也不符合偵查不公開的理由。請問什麼地方可以禁止我取得全本文件？？可以直接回答我的問題嗎？」

「說什麼市議會和市政府協調看三十分鐘，如果我們本來就可以取得報告，哪還需要協調看三十分鐘？」呱吉指出，難道北市府的意思是，議員只能讀30分鐘，都是因為議長從中作梗？因為議長不給他看？「那我去跟議長吵架，叫他給我看囉？公威啊。」

呱吉不滿地說，他擔任議員2年半以來，北市府有些資料老是用各種方法搪塞，說不能給、說沒有，各種理由都聽過，「我很少去吵架。那些我早就知道有歸檔的錄音，跟我說沒有檔案，我也都不戳破。我今天只是忍不住問了一下好心肝的報告，就在那邊瞎扯。」

呱吉質疑，北市府記者會唯一說起來比較像是理由的，就是認為好心肝疫苗報告「會造成社會恐慌」，如果恐慌是認為台北市的處置有問題，那正是應該公開、咎責的理由，為什麼會變不能公開的理由？今天不少人還以為這是一些基層承辦人員行政疏失造成的錯誤，他認為是非常不公平，「我不是那種被嘴兩句就會妥協的人，我要的是誠懇的真相」。

呱吉事後也在個人臉書發文表示，其實他知道北市府拿90年內政部函示出來說、但又說不清楚的真正理由是：「市議員本來就沒資格來拿任何資料，少靠杯。」呱吉認為，這句話說出來太醜陋，所以變成含糊不清的廢話。

呱吉也喊話，只要北市府勇敢講出來，他就開始跟全台灣公部門一起打這題，「我職場最後一年半就跟你打這個，一年半打不完我就繼續打，X」。

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