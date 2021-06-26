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    聲援蘋果遭黃安罵傻逼 江啟臣：言論自由是不分黨派是民主價值

    國民黨主席江啟臣到嘉義市捐贈防疫物資。（記者林宜樟攝）

    國民黨主席江啟臣到嘉義市捐贈防疫物資。（記者林宜樟攝）

    2021/06/26 12:58

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕香港蘋果日報遭中國壓迫被迫停刊，國民黨主席江啟臣日前在臉書發文聲援蘋果日報，卻遭藝人黃安在微博發文痛罵「傻逼國民黨主席」，還說「懷疑你就是台獨份子」；江啟臣代表國民黨今天到嘉義縣市捐贈防疫物資，接受媒體提問時說，「我個人包括很多國人都一樣，對於言論自由及新聞自由的堅持是不分黨派，這也是民主最重要的基本價值」。

    國民黨今天到嘉義市嘉義基督教醫院、衛福部嘉義醫院、台中榮民總醫院嘉義分院及聖馬爾定醫院捐贈物資；嘉義市長黃敏惠、立委溫玉霞、市議員張秀華、張敏琪陪同江啟臣到嘉基捐贈物資，由嘉基院長姚維仁代表受贈。

    江啟臣說，為當第一線醫護人員後盾，國民黨到各地捐贈各項防疫物資，捐贈口罩、防護衣、隔離衣、隔離眼鏡等，感謝醫護人員、市府團隊的付出；他說，疫苗要足夠，才能讓人民安全，不然辛苦的還是第一線醫護人員，一直無法休息；他呼籲中央趕快買到足夠的疫苗，疫苗可以有國產，但國產疫苗需要有時間檢證、科學驗證、讓國際認證，才能讓人民有信心，建議政府用現有管道加購疫苗，不要重蹈覆轍。

    黃敏惠說，感謝嘉義市有如專業防疫醫療專家指導，讓防疫工作順暢，也感謝去年溫玉霞在買不到口罩時捐贈5萬個口罩給嘉義市，張秀華議員號召獅子會捐贈正壓採檢亭，感謝江啟臣主席帶來各項防疫物資，市民同心協力做好防疫工作。

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    黃安在微博上的言論。（記者林宜樟翻攝）

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