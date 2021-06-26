台海軍情》連中國人都吐槽！阿公級殲-7擾台海 軍事專家說話了

中共解放軍本月17日派出7架軍機進入我國防空識別區（ADIZ）西南空域。（圖翻攝自國防部官方推特）

2021/06/26 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍軍機頻繁擾台，本月17日更罕見派出4架次阿公級「殲-7機（Four J-7）」在內共計7架軍機進入我國防空識別區（ADIZ）西南空域，引起中國網友吐槽：「殲-20哪去了？都去慶祝黨慶了？」，對此，前雄三飛彈總工程師張誠博士也提出4點專業分析。

根據國防部官網的資訊，中共解放軍於17日進入我西南空域的防空識別區，分別包含了1架次運-8遠干機（One Y-8EW）、2架次的殲-16機（Two J-16）以及4架次的殲-7機（Four- J7），隨後朝西南航向飛出我國防空識別區後，在朝北飛返中國內陸。

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其中，最值得關注的就是阿公級「殲-7機（Four J-7）」了，中國長期分析軍事的微博帳號《軍武吐槽》就撰寫專文指出，該機是仿製前蘇聯的米格-21（MiG-21）戰鬥機的老型號，其性能和目前的殲20相差一個銀河系，即便是殲10也能輕鬆將其碾壓，也讓網友狠酸：「殲-20哪去了？都去慶祝黨慶了？」

對此，張誠博士也以「老殲七，不是IDF（F-CK-1經國號戰鬥機）的對手，來幹嘛？」為題撰文，點出包含了「下駟對上駟」、「性能測試、熟悉場域、危機開始」、「主權宣誓」及「搶風頭」四點，分析解放軍此舉的背後目的。

●下駟對上駟

「老」殲7來，一樣消耗國軍的防衛戰力及裝備妥善率，同時達到訓練解放軍飛行員遠海長航的效果，CP值高。

●性能測試、熟悉場域、危機開始

據說，解放軍正在改造殲7為無人機，故派殲7到未來作戰場域做出海性能測試。場景：無人殲7穿越臺灣上空，國軍敢不敢用飛彈擊落，無論是否擊落，對我國後續的軍事、政治、及外交等考驗，正式展開！

●主權宣誓

凸顯此空域已屬解放軍傳統訓練空域，這是我方目前要面臨的空中情勢轉變。

●搶風頭

解放軍空軍內部的二線兵力，甚至火箭軍，都在搶上媒體的機會。

《文章由張誠博士授權提供》

分別包含了1架次運-8遠干機（One Y-8EW）、2架次的殲-16機（Two J-16）以及4架次的殲-7機（Four- J7）。（圖翻攝自國防部官方推特）

我國防部也派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。（圖翻攝自國防部官方推特）

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