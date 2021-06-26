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    首頁　>　政治

    爆料判賠劉政池35萬 何志偉登報道歉並發聲明

    民進黨立委何志偉今道歉又登聲明。（記者簡惠茹攝）

    民進黨立委何志偉今道歉又登聲明。（記者簡惠茹攝）

    2021/06/26 09:48

    〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨立委何志偉7年前在台北市議員任內爆料指出，時任苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池霸佔陽明山區國有地，劉政池因此怒告何志偉，法院判定何須賠35萬並登報道歉。不過何志偉今天雖登報道歉，他同時刊登聲明啟事，認為自己是基於民意代表職責揭弊。何志偉今天表示，民意代表監督揭弊是天職、也是責任，國家土地、國家公園被破壞被侵佔，民意代表怎麼能袖手旁觀。

    何志偉7年前爆料指出，劉政池霸佔陽明山區國有地，不但蓋豪宅，還破壞樹林植被，「至少還有10處私佔國有地沒曝光」，劉政池告何志偉求償350萬，高等法院二審認定何未經合理查證，判何志偉須賠劉政池35萬元，並登報道歉，今年2月最高法院駁回何上訴。

    何志偉今天在報紙頭版刊登道歉聲明向劉政池致歉，不過也同時在頭版刊登聲明書，內容指出，法院判決雖認定他必須刊登道歉啟事，但是基於民意代表之職責，他對於為公義所作之犧牲，仍不後悔。

    針對今日報紙刊登啟事，何志偉表示，民意代表監督揭弊是天職、也是責任，國家土地 、國家公園被破壞被侵佔，民意代表怎麼能袖手旁觀。

    何志偉說，77行館的劉政池先生，房子拆了、土地還了、人也去關了，往後，社會上有任何不公義的事，他還是會挺身而出做相同的事、為正義發聲，所以為了正義，所付出的代價，他不會後悔，也願意來承擔。

    相關新聞連結：
    何志偉登報道歉大篇幅留白 劉政池質疑「反常又詭異」

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