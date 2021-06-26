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    何志偉登報道歉大篇幅留白 劉政池質疑「反常又詭異」

    何志偉買下自由時報頭版半版刊登道歉啟事，5分之4留白，並外加一則聲明書，讓劉政池「礙難接受」。（記者吳政峰攝）

    何志偉買下自由時報頭版半版刊登道歉啟事，5分之4留白，並外加一則聲明書，讓劉政池「礙難接受」。（記者吳政峰攝）

    2021/06/26 16:39

    相關新聞連結：
    爆料判賠劉政池35萬 何志偉登報道歉並發聲明

    〔記者吳政峰／台北報導〕民進黨立委何志偉7年前擔任台北市議員時，曾爆料當時的苗栗縣長劉政鴻的弟弟劉政池霸佔陽明山國有地，「圈地逾20公頃」、「至少還有10處私占國有地未曝光」。劉政池自認名譽受損，興訟求償。最高法院去年認何志偉應賠35萬元，並在《自由時報》等媒體刊登道歉啟事，何志偉26日依判決登報，大手筆買下半版，但大篇幅留白，讓劉政池看了質疑「反常又詭異」。

    劉政池指出，何志偉26日買下自由、中時、聯合等3報頭版半版，登出對他的公開道歉文，但刊登方式大篇幅留白，反常又詭異，屬於不甘、不全道歉文的聲明。

    劉政池發出6點聲明，首先批評何志偉罪有應得，司法判何志偉應登四大報道歉，是法律懲罰，也是部分還他清白。其次，他質疑何志偉連最低的道歉行為都玩手段，這突兀的道歉方式，既不老實又硬拗，反而更加引起社會議論其手法。

    第三，劉政池認為判決要求是登半版，但何志偉卻故意以空白佔大部分交差，道歉主文反縮在一側避免注意，且聯合報部分字體太小未依判決規格，未曾見如此缺乏誠意又取巧手法。第四，何志偉選在蘋果日報停刊之後，既可規避法院要求他登四大報的要求，又省掉近百萬的刊登費，應該道歉的還缺了4分之，何時補全？

    第五，劉政池強調，何志偉在自由時報道歉版面左上方，另花錢刊登明顯的「立法委員何志偉聲明 書」，比道歉內文還大，他對此礙難接受。最後，劉政池認為何志偉對他的指控，已造成名譽傷害，何志偉為何不辭職？

    劉政池還加碼爆料，質疑何志偉說「保護國家公園之環境與生態」，儼然自居公義化身，但實際上究竟對陽明山及北投地區做了什麼不法情事（如仰德大道地段）？是否對得起投票給他選民？希望何志偉對社會大眾如實交代，他不排除向媒體大眾揭發何的不法實情。

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