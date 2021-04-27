北市府澄清「祖產」沒用光 苗博雅痛批：避重就輕

苗博雅痛批，市府根本是避重就輕，按照市府2017年後每年編列超過百億的水準，柯2022卸任時，歲計剩餘確實很可能進入很低的水位。（記者楊心慧攝）

2021/04/27 22:52

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲2014年底接手北市府時，前市長郝龍斌留下的台北市歲計謄餘有231億，台北市議員苗博雅今質疑，柯歷年使用歲計賸餘還債，估算柯卸任時市府歲計賸餘剛好用完，下任市長恐「沒祖產」可用，主計處長在鄭瑞成在現場坦言歲計賸餘沒那麼多可用；未料，事後市府發新聞稿稱歲計賸餘比柯2014年上任時增加104.49億元，並未有「祖產將用光」的情形，苗博雅痛批，市府根本是避重就輕，按照市府2017年後每年編列超過百億的水準，柯2022卸任時，歲計剩餘確實很可能進入很低的水位。

主計處今晚發布新聞稿，強調2018年因歲入的土地稅、遺產及贈與稅短收，歲出節餘較少，而移用以前年度歲計賸餘94億元外，其他年度皆未移用，還產生額外的歲計賸餘，109年度以前的年度歲計賸餘為336.46億元，較柯上任時、103年度累計餘絀231.97億元，增加104.49億元，並未有「祖產將用光」的情形。

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苗博雅指出，市府新聞稿其實也是避重就輕，拿109年度的歲計賸餘336.46億元來說，但扣除掉今年（110年度）規劃使用的169億，僅剩167億，按照2017年後每年編列超過百億的水準，柯2022卸任時，歲計剩餘確實很可能進入很低的水位。

苗博雅說，鄭瑞成上午講的話是推算到2022年底，市府會後新聞稿，為了駁斥媒體的報導，刻意把焦點放到去年底的歲計賸餘，看去年底的歲計賸餘336.46億元就會覺得比郝卸任時多，可是問題是按照現在的使用、編列預算的方式，到了柯卸任時確實會有「沒祖產」的狀況，市府只是在玩數字的魔術。

台北市主計處、財政局今赴議會進行工作報告，苗博雅估算後發現，柯文哲任期還有兩年，按照這速度，待柯卸任歲計賸餘剛好用完，下任市長該如何面對這樣的局面？過去無論藍綠的歷任市長，都沒把歲計賸餘用到下任市長「沒有祖產」的狀況。鄭瑞成在會中坦言，歲計賸餘會沒那麼多可以用，但110、111年還是夠用。

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