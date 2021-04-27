柯文哲卸任時恐用光「祖產」？ 市府說不會：嚴守財政紀律

台北市主計處今天到議會進行工作報告。（記者楊心慧攝）

2021/04/27 21:10

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柯文哲還債被爆卸任時「祖產」將用光 北市府官員露出神秘微笑

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲2014年底接手北市府時，前市長郝龍斌留下的台北市歲計賸餘有231億。台北市議員苗博雅質疑，柯文哲歷年使用歲計賸餘還債，估算卸任時市府歲計賸餘剛好用完，下任市長恐「沒祖產」可用。台北市政府副發言人黃瀞瑩回應，郝龍斌103年度的歲計賸餘約231億元，柯市長任內截至109年度為止，歲計賸餘還增加至約336億元，完全沒有祖產用完的問題，柯市長對於預算的執行與編列都非常謹慎，嚴守財政紀律。

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台北市主計處、財政局今天赴議會進行工作報告，苗博雅質疑，北市府過去為避免舉債，因此使用歲計賸餘？台北市主計處長鄭瑞成坦言，每年在預算執行，多少都會有剩餘，並做歲入歲出的差短、也用在債務還本，109年度決算後，剩下336億，但110年度預計要用169億，扣掉後剩下166億，將做為111年度的歲計賸餘。

苗博雅估算後發現，柯文哲任期還有兩年，按照這速度，卸任時歲計賸餘剛好用完，下任市長該如何面對這樣的局面？過去無論藍綠的歷任市長，包含郝龍斌、馬英九、陳水扁等，都沒有把歲計賸餘用到下任市長「沒有祖產」的狀況。鄭瑞成在會中坦言，歲計賸餘會沒那麼多可以用，但110、111年還是夠用。

主計處今晚發布新聞稿強調，2018年因歲入的土地稅、遺產及贈與稅短收，歲出節餘較少，而移用以前年度歲計賸餘94億元外，其他年度皆未移用，還產生額外的歲計賸餘，109年度以前的年度歲計賸餘為336.46億元，較柯文哲上任時、103年度累計餘絀231.97億元，增加104.49億元，並未有「祖產將用光」的情形。

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