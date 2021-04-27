柯文哲還債被爆卸任時「祖產」將用光 北市府官員露出神秘微笑

台北市主計處今上午至議會進行工作報告。（記者楊心慧攝）

2021/04/27 15:47

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲常自豪上任後北市府的「還債」能力，不過柯文哲2014年底從前市長郝龍斌接手北市府時，郝龍斌還留下313億，至今年已使用169億元，台北市議員苗博雅今在台北市主計處工作報告時質疑，柯文哲歷年使用歲計賸餘還債，以目前速度來看，柯卸任時市府歲計賸餘剛好用完，過去無論藍綠市長都沒把歲計賸餘弄到下任市長「沒有祖產」可用，台北市主計處長鄭瑞成則露出「神秘的微笑」。

台北市主計處今上午至議會進行工作報告，苗博雅質疑，近年來歲入歲出需融資調度，是否都用以前的歲計賸餘？柯文哲2018年選連任時，台北市財政局還發新聞稿說，電視名嘴跟部分候選人在「群魔亂舞」，並指台北市都用歲計剩餘來還債是錯的，沒想到現在市府也「群魔亂舞」嗎？

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鄭瑞成表示，2015年用了51億、2016年61億、2017年135億、2018年181億、2019年119億、2020年107億、今年已用169億。

苗博雅追問北市府為了避免舉債，因此用歲計剩餘來用？鄭瑞成坦言，每年在預算執行，多少都會有剩餘，剩餘都在做歲入歲出的差短、也用在債務還本，109年度決算後，剩下336億，但110年度預計要用169億，扣掉後剩下166億，將做為111年度的歲計賸餘。

苗博雅發現，柯文哲任期還有2年，按照這速度，待柯卸任歲計賸餘剛好用完對不對？

沒想到鄭瑞成在現場微笑而不語，苗博雅反問：「你露出神秘的微笑什麼意思？」並接著說，依照世界趨勢，各國面對疫情衝擊，為避免經濟受影響，景氣往下，皆走擴大財政支出策略，中央政府也不例外，但北市府卻走財政緊縮、支出控制，把歲計賸餘都做最保守調度，做融資調度和債務還本，但面對景氣局勢，應要探討如何做金錢上有效的利用。

苗博雅強調，增加公共支出或緊縮，應要以經濟財政全盤考量，並不是不舉債就是好棒棒，柯卸任時市府歲計賸餘剛好用完，下任市長該如何面對這樣的局面？過去無論藍綠的歷任市長，包含郝龍斌、馬英九、陳水扁等，都沒有把歲計賸餘用到下任市長「沒有祖產」的狀況，這件事成就個人還債美名，但恐導致財政政策不自覺走向過度保守，讓台北市錯失發展的機會。

鄭瑞成坦言，歲計賸餘會沒那麼多可以用，但110、111年還是夠用。

北市財政局長陳家蓁表示，相較以前的年度，市府在這幾年該做的公共建設還是有做，歲出的部分，該編的預算都還是有編。

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