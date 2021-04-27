市警局政風室認沒看影片 議員爆：有力人士協調後消失

台北市警察局政風室主任林忠瑞（左起）、北市政風處長沈鳳樑，以及北市府秘書長陳志銘在議會備詢。（記者蔡亞樺攝）

2021/04/27 19:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市警察局松山分局遭黑衣人闖入毀損電腦案，案情出現重大逆轉，警察局長陳嘉昌今天在議會坦承，中崙派出所許姓前所長「不小心誤刪」，依縱放人犯、湮滅證據函送法辦。台北市議員游淑慧下午在議會民政部門質詢時追問市警局政風室主任林忠瑞、北市府政風處長沈鳳樑，對黑衣人闖派出所案件了解多少，政風處何時參與調查？沈鳳樑說，不涉及政風沒去調查，林忠瑞則趕緊說，後續會馬上了解，遭到游淑慧砲轟，要求政風單位3天內調查整個過程，沈鳳樑才應允願調查。

對於此案，柯文哲今天下午受訪時說，「當時我就沒有被騙，一開始就知道不是真的。」游淑慧當場也痛批，柯文哲在說風涼話，市長不是路人甲卻還洋洋得意，這些都是市府同仁。市府祕書長陳志銘說，市長確實在內部會議說他不相信，所以市警局專案報告，但還沒報告。

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游淑慧指出，警察局長已經說是誤刪畫面，連市長柯文哲也說「一聽就不是真的」，據她所知，當晚是有力人士到派出所協調變成影片消失，目前有看到還原的影片嗎？政風單位還是認為不會有貪瀆、公務員操守的問題嗎？她問政風室到底看過影片沒？

林忠瑞認為，這是司法案件，雖然他沒看過影片，但有注意案情發展。游淑慧回罵，連影片都沒看過，憑什麼咬定跟貪瀆關說無關？她將會安排政風室到議會專案報告，政風處到底有沒有找過陳嘉昌了解案件，應該介入調查了解。

游淑慧彙整去年10月迄今、半年以來員警風紀的案件，中山二分局2員警長期接受酒店業者按月津貼、喝花酒，有無調查？林忠瑞說，他知道。游淑慧再問，中正一分局員警偷拍女童洗澡、南港偵查隊員警掉包毒販尿液，知不知道？林忠瑞搖頭。

游淑慧大罵，員警將毒販尿液掉包實在太匪夷所思，半年來警察風紀全然崩壞敗壞，北市員警風紀打幾分？沈鳳樑吞吞吐吐說，員警風紀要加強，但有的案件年代久遠，秘書長陳志銘則說重話，直指員警風紀不及格、還要加強。

游淑慧說，政風單位要去調閱影片，調查有無關說的有力人士，員警何時如此溫良恭儉讓，有人砸東西手一抖就把影片刪掉、誤刪，當場沒以現行犯送辦還來握手和解，「你以為是小學生吵架、校長叫來寫悔過書就好了嗎？風紀沒問題嗎？」

游淑慧還指出，政風單位察覺不對時就要主動了解，甚至還要送廉政署調查，以前她在市長室工作時，政風處每半年會提送出入不良場所、欠債太多、遭到檢舉的公務員風紀有疑慮名冊給市長，但柯市長說沒他沒看過，市長懶得看還是欺負柯市長？

沈鳳樑說，各機關會簽報給首長，只有特別個案會簽給市長，當作風紀參考，但資料並不精確，有時會造成誤判。但游淑慧說，市長要人事升遷，起碼要有這分資料，萬一升到採購主管卻有風紀疑慮。對此，陳志銘承諾，會跟市長討論此事，要求各局處彙整資料。

台北市議員游淑慧（右）質詢批評，北市員警風紀敗壞。（記者蔡亞樺攝）

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