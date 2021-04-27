警局「監視畫面消失」柯P稱沒被騙 議員轟：推卸責任

台北市議員簡舒培痛批，市長應帶頭自我檢討，柯文哲竟大言不慚的說早知道派出所的說法有錯，更將錯誤的責任推卸屬下。（記者楊心慧攝）

2021/04/27 19:26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市松山警分局中崙派出所日前被黑衣人闖入，警方原稱停電導致監視器沒錄到，如今驚爆許姓前所長湮滅證據。台北市長柯文哲說，「當時我就沒有被騙，一開始就知道不是真的」。市議員簡舒培痛批，市長應帶頭自我檢討，竟大言不慚說早知道派出所的說法有錯，更將錯誤的責任推卸屬下，柯文哲不自知失職，身為市長無能監督屬下，導致市府團隊錯誤一再發生。

台北市警察局長陳嘉昌昨天坦承，監視影像是被人為刪除，派出所許姓前所長沒講實話，依縱放人犯、湮滅證據函送所長、副所長，並將松山分局長林志誠調離主管職。

請繼續往下閱讀...

柯文哲今天下午提到，這幾天警察局有到市長室會議報告此案，但對於監視器因斷電而不見，他一聽就覺得不可能。他強調，誠實誠信很重要，「我沒有被騙，一開始看，就知道那不是真的。」

議員簡舒培批評，市府團隊一再發生疏失，市長應帶頭自我檢討，竟大言不慚地說早知道派出所的說法有錯，若知道有錯，為何沒有阻止錯誤發生，推卸責任的說法，讓自己變成外人，錯誤的責任推卸屬下，柯文哲不自知失職，身為市長無能監督屬下，導致市府團隊錯誤一再發生，對市民道歉連一句道歉都沒有。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法