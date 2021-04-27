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    首頁　>　政治

    柯P不信警「監視畫面消失」 許淑華︰若知情未處理應負政治責任

    許淑華認為，柯文哲和媒體說一開始就知道，代表柯知情、知情又縱容，比所謂的貪污更恐怖，等於是縱容包庇。（資料照）

    許淑華認為，柯文哲和媒體說一開始就知道，代表柯知情、知情又縱容，比所謂的貪污更恐怖，等於是縱容包庇。（資料照）

    2021/04/27 17:07

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市松山警分局中崙派出所日前被黑衣人闖入，警方原稱因停電導致監視器沒錄到畫面，爆出許姓前所長涉嫌湮滅證據，台北市長柯文哲今下午受訪，被問到剛開始派出所許姓所長稱因停電，重開監視器畫面不見，他表示「當時我就沒有被騙，一開始就知道不是真的」；台北市議員許淑華批評，柯文哲應訂出處理規範，而不是講事後放馬後炮的話，既然一開始就知道，身為市長的柯文哲責任更重，若知情還沒有積極處理，就應負起更大的政治責任。

    松山警分局中崙派出所被黑衣人闖入，原先警方稱無監視器畫面，未料今台北市警察局長陳嘉昌改口坦承，監視影像是被人為刪除，派出所許姓前所長沒講實話，依縱放人犯、湮滅證據函送所長、副所長，並將松山分局長林志誠調離主管職。

    柯文哲下午提到，這幾天警察局有到市長室會議報告此案，但對於監視器因斷電而不見，他一聽就覺得不可能，並強調誠實誠信很重要，「我沒有被騙，一開始看，就知道那不是真的。」

    許淑華表示，目前相關警員已被送法辦，松山分局長林志誠也已調離主管職，以示負責，但後續要如何處理相當重要，未來若有類似狀況發生，要有SOP的處理流程，應訂出規範，但柯文哲卻沒有出來講這些，而是講事後放馬後炮的話，既然早就知道，身為市長的柯文哲責任更重，若知情還沒有積極處理，就應負起更大的政治責任，是不是應該下台？

    許淑華認為，柯文哲和媒體說一開始就知道，代表柯知情、知情又縱容，比所謂的貪污更恐怖，等於是縱容包庇，身為市長應該要出來講政策該怎麼改進，從柯的態度來看，到目前為止根本沒有檢討，卻是放馬後炮、扯後腿，現在北市府目無法紀、向心力不足，就是市長不會站在第一線扛起責任。

    許淑華表示，如果今天是新北市長侯友宜的話，相信他第一時間就會要求未來不能有相同事情發生，若到警局挑釁一定都移送法辦，應要用強硬的態度，讓民眾看出市府的魄力，但柯卻扯後腿、放馬後炮，這是身為市長、領導者該有的風範嗎？沒把警紀風範做起來，反而還去踐踏，這是很大的問題。

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