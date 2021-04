印度疫情失控！蔡英文「隨時準備提供幫助」 印網友：感謝台灣

2021/04/27 17:10

〔即時新聞/綜合報導〕印度的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)持續蔓延,近日確診數屢創新高,醫療體系近乎崩潰。對此,總統蔡英文今日在推特發文,表示她代表全體台灣人對印度疫情表達關注,也隨時準備提供幫助。該推文獲得不少印度網友轉貼,並紛紛留言表示「非常感謝」、「非常感謝您,親愛的總統」。

蔡英文今日下午3點在推特PO文,表示她代表全體台灣人,對印度武漢肺炎迅速傳播一事表達鄭重關注,台灣將與印度站在一起,並肩共度此困難時刻,台灣也隨時準備好提供援助。

推文下方,印度網友紛紛留言表示「謝謝蔡英文總統,懇請盡快幫助印度,我們的人民正在失去性命」、「謝謝您親愛的總統,不明白為什麼印度沒骨氣承認台灣」、「印度政府和公眾不勝感激」、「謝謝台灣」、「13億印度人感謝台灣人民和政府的好意」、「全球各地可以做到最重要的事情,就是讓人們知道他們並不孤單,非常感謝台灣」。

根據《中央社》報導,知情人士透露,台灣正在安排援助氧氣機等醫療設備給印度,但細節還在確認中,而台灣駐印代表處已經與印度外交部聯繫,保持雙方溝通順暢,並協調對方缺乏的物資以對抗疫情。

綜合外媒報導,印度目前醫療體系瀕臨崩潰,已有許多城市的醫院無法收治患者,檢驗室也超出負荷,必須等上幾天才能知道檢驗結果,因此民眾只能被迫自救。然而市面上的基本藥品和氧氣、製氧機價格卻開始飆漲,黑市一罐氧氣鋼瓶從6000盧比(約新台幣2239元)飆漲到5萬盧比(約新台幣1萬8650元),不少負擔不起的民眾就因此喪生。

On behalf of all #Taiwanese people, I would like to express my serious concern over the rapid spread of COVID-19 in #India. Taiwan stands with India in this difficult time, & we are ready to provide help.