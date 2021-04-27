印度疫情失控！蔡英文「隨時準備提供幫助」 印網友：感謝台灣

總統蔡英文（見圖）今日在推特發文，表示她代表全體台灣人對印度疫情表達關注，也隨時準備提供幫助。（資料照）

2021/04/27 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續蔓延，近日確診數屢創新高，醫療體系近乎崩潰。對此，總統蔡英文今日在推特發文，表示她代表全體台灣人對印度疫情表達關注，也隨時準備提供幫助。該推文獲得不少印度網友轉貼，並紛紛留言表示「非常感謝」、「非常感謝您，親愛的總統」。

蔡英文今日下午3點在推特PO文，表示她代表全體台灣人，對印度武漢肺炎迅速傳播一事表達鄭重關注，台灣將與印度站在一起，並肩共度此困難時刻，台灣也隨時準備好提供援助。

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推文下方，印度網友紛紛留言表示「謝謝蔡英文總統，懇請盡快幫助印度，我們的人民正在失去性命」、「謝謝您親愛的總統，不明白為什麼印度沒骨氣承認台灣」、「印度政府和公眾不勝感激」、「謝謝台灣」、「13億印度人感謝台灣人民和政府的好意」、「全球各地可以做到最重要的事情，就是讓人們知道他們並不孤單，非常感謝台灣」。

根據《中央社》報導，知情人士透露，台灣正在安排援助氧氣機等醫療設備給印度，但細節還在確認中，而台灣駐印代表處已經與印度外交部聯繫，保持雙方溝通順暢，並協調對方缺乏的物資以對抗疫情。

綜合外媒報導，印度目前醫療體系瀕臨崩潰，已有許多城市的醫院無法收治患者，檢驗室也超出負荷，必須等上幾天才能知道檢驗結果，因此民眾只能被迫自救。然而市面上的基本藥品和氧氣、製氧機價格卻開始飆漲，黑市一罐氧氣鋼瓶從6000盧比（約新台幣2239元）飆漲到5萬盧比（約新台幣1萬8650元），不少負擔不起的民眾就因此喪生。

On behalf of all #Taiwanese people, I would like to express my serious concern over the rapid spread of COVID-19 in #India. Taiwan stands with India in this difficult time, & we are ready to provide help. — 蔡英文 Tsai Ing-wen （@iingwen） April 27, 2021

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印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續蔓延，近日確診數屢創新高，醫療體系近乎崩潰。（路透）

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