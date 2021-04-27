印度又創全球單日確診新高 富豪爆逃難潮機票漲10倍

印度疫情失控，印度有錢人紛紛搶訂私人飛機和機票，導致機票價格上漲。示意圖。（路透社）

2021/04/27 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕近日印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全面失控，昨日新增35萬2991個確診病例，又創全球單日確診數最高紀錄，因而傳出印度大亨「逃難潮」，有能力負擔票價的人紛紛預訂私人飛機和機票，打算前往歐洲和中東等地，機票價格也因此暴漲10倍。

據《印度斯坦時報》報導，新德里私人飛機公司Club One Air的首席執行官拉札莫哈（Rajan Mehra）表示，「不只是超級富豪，其他有能力負擔的人也都訂了私人飛機。」

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印度昨日新增35萬2991個確診病例，又破全球單日確診數最高紀錄。印度醫療系統崩潰，不但床位告罄，氧氣瓶買都買不到。與此同時，消息來源宣稱多名寶萊塢影星已搭機前往馬爾地夫等地，另外至少3名澳洲籍板球選手已離開印度板球超級聯賽 （Indian Premier League）。

不過，這些出逃的富豪也面臨阻力，不少國家都因疫情而禁止往返印度的班機，這些國家包含加拿大、香港、阿拉伯聯合大公國等。馬爾地夫表示會在今（27日）限制印度人飛抵主要島嶼，僅可前往度假的島嶼，從而導致前幾天訂票人數暴增。

針對機票價格，莫哈表示，就私人飛機來說，從新德里到杜拜的單程航班費用為150萬盧比（約60萬台幣），包括地面處理費和其他費用。

至於一般的飛機，莫哈指出，單程經濟艙前往杜拜的費用相當於1300美元（約台幣3萬9千元），是正常價格的10倍以上，顯示人們非常渴望逃離印度。

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