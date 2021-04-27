印度確診遽增、醫療資源崩潰 黑市醫材價格飆10倍

印度連續5天單日確診超過30萬例，據稱許多城市都已經沒有病床收治患者，黑市上的醫材也價格飆漲、充斥假藥，許多民眾因治療不及死去。（路透）

2021/04/27 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在各國肆虐，近期疫情最嚴重的莫過於印度，已連續5天單日確診超過30萬例，據稱許多城市都已經沒有病床收治患者，黑市上的醫材也價格飆漲、充斥假藥，許多民眾因治療不及而死去。

印度在過去5天單日新增確診都超過30萬例，在過去1天又再增超過35萬例，截至今上午9點累計確診1731萬例，累計死亡19.5萬例，疫情持續急遽升溫，目前也有許多國家承諾將提供緊急醫療援助，以協助印度對抗疫情危機。

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《BBC》報導指出，受疫情加劇影響，目前印度已有許多城市的醫院無法收治患者，檢驗室也超出負荷，必須等上幾天才能知道檢驗結果，因此民眾只能被迫自救，但更糟糕的是近期又傳出，黑市販售的基本藥品和氧氣、製氧機價格飆漲，像是一罐氧氣鋼瓶從6000盧比（約新台幣2239元）飆漲到5萬盧比（約新台幣1萬8650元），《BBC》調查指許多醫材價格都飆漲到10倍以上，讓民眾難以輕易入手，黑市甚至還傳出有人在賣假的瑞德西韋，該國因此陷入醫療資源短缺的窘境，受此影響不少民眾在就醫前就先過世，造成不少悲劇陸續上演。

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