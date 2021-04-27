為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度確診遽增、醫療資源崩潰 黑市醫材價格飆10倍

    印度連續5天單日確診超過30萬例，據稱許多城市都已經沒有病床收治患者，黑市上的醫材也價格飆漲、充斥假藥，許多民眾因治療不及死去。（路透）

    印度連續5天單日確診超過30萬例，據稱許多城市都已經沒有病床收治患者，黑市上的醫材也價格飆漲、充斥假藥，許多民眾因治療不及死去。（路透）

    2021/04/27 09:24

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在各國肆虐，近期疫情最嚴重的莫過於印度，已連續5天單日確診超過30萬例，據稱許多城市都已經沒有病床收治患者，黑市上的醫材也價格飆漲、充斥假藥，許多民眾因治療不及而死去。

    印度在過去5天單日新增確診都超過30萬例，在過去1天又再增超過35萬例，截至今上午9點累計確診1731萬例，累計死亡19.5萬例，疫情持續急遽升溫，目前也有許多國家承諾將提供緊急醫療援助，以協助印度對抗疫情危機。

    《BBC》報導指出，受疫情加劇影響，目前印度已有許多城市的醫院無法收治患者，檢驗室也超出負荷，必須等上幾天才能知道檢驗結果，因此民眾只能被迫自救，但更糟糕的是近期又傳出，黑市販售的基本藥品和氧氣、製氧機價格飆漲，像是一罐氧氣鋼瓶從6000盧比（約新台幣2239元）飆漲到5萬盧比（約新台幣1萬8650元），《BBC》調查指許多醫材價格都飆漲到10倍以上，讓民眾難以輕易入手，黑市甚至還傳出有人在賣假的瑞德西韋，該國因此陷入醫療資源短缺的窘境，受此影響不少民眾在就醫前就先過世，造成不少悲劇陸續上演。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再批中央管制作法 黃珊珊：台灣要脫離疫災還很遠
    2021/04/27 07:11

    再批中央管制作法 黃珊珊：台灣要脫離疫災還很遠
    疫情重創觀光 日本傳民宿租給殯葬業擺放遺體 居民反彈無效
    2021/04/15 12:47

    疫情重創觀光 日本傳民宿租給殯葬業擺放遺體 居民反彈無效

    小資春遊秘技 三攻略省很大
    巴西日增逾4000死 專家：醫療瀕臨崩潰 死亡將超越美國
    2021/04/07 09:17

    巴西日增逾4000死 專家：醫療瀕臨崩潰 死亡將超越美國
    布林肯暗示 拜登政府不會因疫情懲罰中國
    2021/03/29 00:15

    布林肯暗示 拜登政府不會因疫情懲罰中國
    法國疫情燒不停！武肺重症者激增 巴黎發佈1個月封鎖令
    2021/03/21 16:21

    法國疫情燒不停！武肺重症者激增 巴黎發佈1個月封鎖令
    國際今日熱門
    俄特務涉嫌引爆軍火庫 捷克總統發言惹議：他們不一定是幕後黑手
    2021/04/26 09:52

    俄特務涉嫌引爆軍火庫 捷克總統發言惹議：他們不一定是幕後黑手

    扯！男師談性侵竟稱「挑18歲以上、男生被性侵很爽」
    2021/04/26 12:37

    扯！男師談性侵竟稱「挑18歲以上、男生被性侵很爽」

    才剛退休！66歲慈父再乘救護車救人 下秒卻遭飛石砸穿身亡
    2021/04/26 09:59

    才剛退休！66歲慈父再乘救護車救人 下秒卻遭飛石砸穿身亡

    印度疫情大爆發 墓地空間將滿、火葬場燒到來不及
    2021/04/26 10:41

    印度疫情大爆發 墓地空間將滿、火葬場燒到來不及 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播