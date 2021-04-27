為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核四封存7週年 綠批藍無視危險響應重啟公投

    民進黨發言人周江杰今表示，7年前的今天，前總統馬英九宣布將核四封存，7年後的今天，卻看到，馬英九跟國民黨，推動並響應重啟核四公投。（資料照）

    民進黨發言人周江杰今表示，7年前的今天，前總統馬英九宣布將核四封存，7年後的今天，卻看到，馬英九跟國民黨，推動並響應重啟核四公投。（資料照）

    2021/04/27 13:52

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨發言人周江杰今表示，7年前的今天，前總統馬英九宣布將核四封存，因當時台灣反核民意高漲；7年後的今天，卻看到，馬英九跟國民黨，無視危險核四安全問題以及萬年無解的核廢料問題，推動並響應重啟核四公投。

    周江杰指出，7年前的今天，馬英九宣布將核四封存，因當時台灣反核民意高漲，馬英九不願面對核四何去何從的問題，就以「為下一代保留選擇權」為由，宣布「封存核四」，把難題留給下一代去解決。

    周江杰表示，7年後的今天，馬英九跟國民黨無視危險核四安全問題，以及萬年無解的核廢料問題，到今日都還在煩惱核廢水的處理，還說要「重啟核四」、推動並響應「重啟核四」的公投。

    周江杰指出，馬英九跟國民黨在核四立場變來變去；檢視馬英九執政8年，風力發電的成長只達成設定目標的7.7%，連一成都不到；宣示要在2015年完成國內第一座離岸風場的承諾也跳票，讓台灣的電力結構無法早日轉型，持續被鎖死在燃煤跟核電裡，也繼續製造核廢料的難題。

    周江杰強調，民進黨執政5年來，持續推動能源轉型政策，已經有階段性成果，不但積極發展空污排放和排碳只有燃煤發電一半不到的天然氣，使其發電量增加了20%，火力發電的空污排放量減少了55%，未來更預計要在2025年達成燃煤發電佔比降低至27%。

    周江杰表示，從2016年到2020年，台灣綠能建置發展量已翻倍成長，預計2025年佔比將達到20%，並如期去除核能發電，實現2025年的非核家園目標。顯見民進黨對能源轉型，不但有堅定的決心，更有具體的行動。

    周江杰指出，總統蔡英文任內大力發展能源轉型，讓其他替代能源有顯著成長，讓國內電力備用容量率從馬英九留給新政府最低點的1.64%，回升到法定的15%，讓台灣供電穩定，更有能力拒絕核四。為何馬英九和國民黨現在卻又想以重啟核四，讓台灣的能源轉型走回頭路？

    周江杰表示，就在宣布核四封存7週年的今天，民進黨要再次地對馬英九跟國民黨說，面對今年8月重啟核四公投，民進黨為了下一代，始終如一反對重啟核四。若馬英九跟國民黨堅持要重啟核四，那核廢料存放的問題，請先去問一問所有國民黨縣市長，看有誰願意承受核四的風險，國民黨不要當一個不負責任的政黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    核四燃料棒還沒運完 貨船難喬、空運曾納選項
    2020/11/07 17:36

    核四燃料棒還沒運完 貨船難喬、空運曾納選項
    監院糾正核四「器官移植」，經濟部證實：2機組確實均缺料
    2019/12/11 17:40

    監院糾正核四「器官移植」，經濟部證實：2機組確實均缺料
    監院糾正政院核四政策 民進黨：動機匪夷所思
    2019/03/06 20:59

    監院糾正政院核四政策 民進黨：動機匪夷所思
    監院通過糾正核四政策 另派監委當場反批倒果為因
    2019/03/06 18:36

    監院通過糾正核四政策 另派監委當場反批倒果為因

    「美國註冊基金」費用率低 成為投資市場新寵
    政治今日熱門
    吳斯懷拿中媒錯誤資訊質詢 林昶佐怒斥：助北京認知作戰！
    2021/04/26 18:43

    吳斯懷拿中媒錯誤資訊質詢 林昶佐怒斥：助北京認知作戰！

    進度曝光！顏寬恒發豪語3月減重10公斤 否則發2千份雞排
    2021/04/26 19:44

    進度曝光！顏寬恒發豪語3月減重10公斤 否則發2千份雞排 影片

    北歐首位台灣出身市議員 王立智獲頒丹麥騎士勳章
    2021/04/26 19:22

    北歐首位台灣出身市議員 王立智獲頒丹麥騎士勳章

    藍營立委要求返國備詢 謝長廷：正式通知就一定回去
    2021/04/26 20:08

    藍營立委要求返國備詢 謝長廷：正式通知就一定回去

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播