2女議員爆口角 中市議會藍綠險生肢體衝突

國民黨市議員黃馨慧（左）不滿民進黨市議員賴佳微（右）點名她，衝上前去質詢，藍綠爆發嚴重的言語衝突。（記者蘇金鳳攝）

2021/04/27 12:46

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市議會今天爆發本會期最嚴重的言語衝突，而且差點發生肢體衝突！

市議會今天進行專案報告，其中一案是有關萊豬進口問題，國民黨市議員黃馨慧質詢，萊豬已進口1萬多噸，但卻不知流向何去，很多餐廳也沒有標示豬肉出處，擔心成加工品進入校園。

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黃馨慧質詢完畢，輪到民進黨市議員賴佳微，一開頭就說「我想盧市府有很多豬隊友，我想黃馨慧議員都是吃無菜單料理，才會不曉得豬是從哪裡進口的，外面餐廳都會標示從哪裡進口」，黃馨慧一聽大怒，在後面大喊「抗議！道歉」。

此時藍綠市議員衝上台，相互責罵，國民黨市議員大罵，質詢就質詢，為何要點名市議員，為何要人身攻擊，為何要說黃馨慧是吃「無菜單料理」，「為何黃馨慧是豬隊友」，不尊重議員。

賴佳微大喊，不要影響她的質詢，她沒有點名黃馨慧是豬隊友，是說盧市府有豬隊友。

由於此時主席並非是張清照，是由黃健豪代理，賴佳微的質詢時間依然跳動，賴佳微大罵，不會主持就下台，民進黨則大喊要恢復時間，更引發國民黨市議員憤怒，大喊時間已過，憑什麼叫人下台，藍綠議員情緒激動，此時議會顧問翁文德下場協調，請大家回座位，讓會議繼續，有人高喊散會，最後雙方還是相互忍讓，繼續開會。

黃馨慧事後會聲明表示，本人擔任民意代表六屆，一向秉持「傾聽民意」、了解「民生疾苦」作為問政基礎。無奈今早賴議員不分青紅皂白、毫無論述基礎批評本人「不知民間疾苦」屬不實發言、令人無法接受。

國民黨市議員黃馨慧（左）不滿民進黨市議員賴佳微（右）點名她，衝上前去質詢，藍綠爆發嚴重的言語衝突。（記者蘇金鳳攝）

國民黨市議員黃馨慧不滿民進黨市議員賴佳微被點名，衝上前去質詢，藍綠爆發嚴重的言語衝突。（記者蘇金鳳攝）

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