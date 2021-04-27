三中案北檢5/12傳馬英九作證 馬主持交易協商會議錄音成攻防焦點

三中案已進入檢辯交互詰問證人的尾聲，檢方為釐清錄音疑點發動突襲，向法院聲請以證人身分傳喚前總統馬英九。（資料照）

2021/04/27 12:20

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨三中黨產案已進入檢辯交互詰問證人的尾聲，面對前總統馬英九始終未於法庭上正面就會議錄音內容釋疑，檢方出奇招，首度聲請傳喚馬英九於5月12日「作證」，期能藉證人受偽證罪牽制的方式，釐清馬對錄音內容的看法，而檢方提交給法院的錄音檔案中，又以馬親自主持交易協商會議的錄音，對馬最為不利。

當初受馬指示處理三中交易的中投公司前總經理汪海清，曾錄下時任國民黨主席馬英九如何主導交易案的進行，當時買家榮麗公司董事長余建新反悔買三中，只想單買中視，要求馬出面協調，馬這才親自主持協商會議，擔心交易破局會造成其參選總統的負面影響，明知余的資力難以承接三中，仍裁示「不要破局」。

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北檢向法院提出會議錄音等諸多物證，其中最關鍵的一段錄音，錄到馬於2006年3月13日晚上，在國民黨中央黨部會議室內主持會議，馬親自聽取賣方中投代表張哲琛、汪海清，與買方余建新等榮麗公司代表對於股權交易上的意見。然而，始終否認主導交易的馬，卻從未在偵查庭或法庭上，就該次會議的錄音表示看法。

馬當晚之所以會親自主持會議，起源於當天早上，三中交易的買賣雙方談判破局，榮麗要求馬出面協調，進而促成這場攸關馬是否會成罪的關鍵會議，而這場會議也是馬英九被錄到唯一一次與余建新對話的會議。

當天早上，汪海清於交易雙方的會前會上，先向張哲琛及馬英九提及，指當時中視盤價每股9.5元，經換算股權約13億元，與原議定的每股6.5元，換算股權約8.92億元，有約4.8億元落差，中投團隊與律師商議後，察覺可能產生背信嫌疑，因此須以八大步驟（即檢方起訴所提到不符合交易常規的天龍八部手法）進行調整。簡單來說，就是無法直接出售中視股權，只能透過華夏公司帶著中視股權等隱匿的模式進行。

馬還被錄到於內部的會前會上，提及對三中交易破局的擔憂：「因為你對外宣布已經處理完了（指黨產歸零），可是實際上並沒有執行嘛，如果破局的話…。」此時，時任國民黨秘書長的詹春柏也答話：「很高的政治風險」。

當晚，馬英九聽取汪海清的簡報後，親自主持交易雙方的協商會議，馬原向余建新提議讓交易回復原狀，但余建新則以交易若破局，恐受主管機關關注及被媒體批評為由施壓。檢方因而主張，馬擔心影響其自身政治形象，明知余建新討價還價的目的，是想爭取中投在中視股權交易上的鉅額利差，最終竟改變立場，不再主張解約回復原狀，甚至還在會議上裁示，仍以原議定的每股6.5元不合理低價出售中視股權。

由於當晚馬主持會議後，雙方仍無共識，散會後余建新表達仍有意買中視，此外，榮麗還希望中投針對華夏的53億元負債提出保障；馬即指示雙方的律師「想辦法」，得出可將華夏股權交付信託的提議後，馬即指示雙方以汪海清規劃的協議書為基礎繼續談。同年4月3日，由中投實質主導的華夏公司，透過「天龍八步」的財務操作順利與榮麗簽約；檢方比對會議的錄音內容及簽約時間點後，認定馬當時介入調處，才是促成中投與榮麗交易的關鍵原因。

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