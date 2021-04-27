國民黨再缺席修憲委員會協商 下週擇期再議

立法院長游錫堃27日召集朝野黨團協商研商「文化藝術獎助條例修正草案」、「修憲委員會」等案。（記者廖振輝攝）

2021/04/27 11:07

〔記者林良昇／台北報導〕立法院長游錫堃今早召開朝野黨團協商研商「文化藝術獎助條例修正草案」、修憲委員會相關事宜，國民黨團未出席協商，游錫堃表示，將於本週四下午協商文獎條例修正草案，修憲委員會事宜下週擇期再協商。

游錫堃今早9時45分召開朝野黨團協商，國民黨團日前宣布退出院級協商，今早也未出席，等待半小時後，游錫堃開始與其他3黨團交換意見。

請繼續往下閱讀...

民進黨團總召柯建銘表示，本會期也該進入處理法案的時間，前陣子和國民黨團有不同意見，他今早與國民黨團協商，關於本日院會要處理的退輔會組織法、民航局組織法等修正條文沒有意見，皆不必協商，但針對民航局組織法等條文修正提出2附帶決議，今天都可順利通過。

對於朝野重視的「文化藝術獎助條例修正草案」，柯建銘說，國民黨對於是否「落日」等問題有意見，需要朝野協商，希望本週四下午進行協商，本週五院會就能處理。

時代力量立委邱顯智則表示，支持本週四協商文獎條例修正草案，也希望在修憲委員會的部分儘快達成共識。民眾黨立委邱臣遠也說，希望儘快啟動修憲委員會，希望柯建銘好好跟國民黨團溝通，才能向社會交代修憲是修真的。

柯建銘指出，民進黨已成立憲改小組，內部也進行討論，一定會有所著墨。游錫堃表示，本週四下午2時協商文獎條例修正草案，下週再找時間協商修憲委員會相關事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法