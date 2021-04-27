立院三讀 增民航局、總臺人力

立法院院會今三讀通過「交通部民用航空局組織條例第6條條文修正案」、「交通部民用航空局飛航服務總臺組織條例第6條條文修正案。（記者廖振輝攝）

2021/04/27 10:56

〔記者林良昇／台北報導〕立法院院會今三讀通過「交通部民用航空局組織條例第6條條文修正案」、「交通部民用航空局飛航服務總臺組織條例第6條條文修正案」，增加交通部民航局編制員額99人、總臺員額232人，改善民航局及總臺監理能量落差。

交通部去年7月13日函請行政院增加民航局及總臺人力，經行政院於去年8月7日函同意核增編制員額民航局99人、總臺232人，但薦任以上職務均已達法律編制員額上限，無法增加薦任人力，民航局及總臺現有編制無法容納，需修正民航局及總臺組織條例因應。

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立院院會今三讀通過民進黨立委鄭運鵬等17人所提「交通部民用航空局組織條例第6條條文修正案」、「交通部民用航空局飛航服務總臺組織條例第6條條文修正案」，提高民航局及總臺相關職務的編制上限。

三讀條文將民航局技正員額上限從41人提高至80人、視察員額上限從8人提高至13人、秘書員額2人提高至8人，其中技正15人、視察3人，職務得列為簡任第10職等；專員員額上限從18人提高至21人，技士員額上限從34人提高至80人，科員員額上限從35人提高至40人，書記員額從5至9人減為4人。

三讀條文增列總臺員額，技正員額3人提高至10人，其中3人職務得列為簡任第10職等；管制員員額從原本的265人至289人提高至521人，減列助理管制員員額7人。

此外，院會也通過國民黨團所提之2項附帶決議，敦促民航局加強訓練，儘速完成相關人員招配，解決人力疲勞等相關問題。

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