小蔣日記》情報頭子與CIA交手秘辛 美曾要蔣經國流亡海外

蔣經國從蘇聯留學返國，自中國來台後，父親蔣介石指示他督導整個情治系統，負責國安情報的政治工作，早年便與美國中情局情治人員私交甚篤。（資料照）

2021/04/27 09:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是前總統蔣經國111歲冥誕，美國史丹佛大學胡佛檔案館去年首度公開蔣經國私人日記，胡佛檔案館東亞部主任林孝庭爬梳日記及研究美方檔案，在新著《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》揭露罕為人知秘辛。他接受本報專訪表示，美方對蔣經國「留俄思想」相當反感，但因蔣督導整個台灣情治特務系統，1956年曾邀蔣前往塞班島美軍秘密基地參訪，在劉自然事件爆發後，美方曾一度表明要蔣經國流亡海外。

林孝庭指出，蔣經國早年留俄，從中國來台後，父親蔣介石指示他督導整個情治系統，負責國安情報的政治工作，當小蔣能夠掌握國府情治特務單位時，美國情報人員自然而然視其為接觸往來對象。

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他談及，早年中情局「美國西方公司」是與軍統的毛人鳳打交道，蔣經國想打入吃了很多虧，直到蔣收編過去軍統及調查統計局各方人馬後，美國才很現實地邀請蔣經國前往塞班島最機密的軍營參訪，並商討協助國軍訓練特種部隊事宜。

塞班島之行令小蔣大開眼界，他參觀島上中情局訓練特工人員的破壞場、射擊場與實習村，也造訪二戰時期日軍司令部的遺址，一群人在該處休憩時，小蔣與美方陪同人員發現許多尚未清除的陣亡日軍骨骸，不禁在日記有感而發：「12年前之今日，在激烈戰火中，有誰會想到今日有人在此飲可口可樂？至於我，則更為夢想不到之事，所以世事變化之大，非人所能料者多矣。」

林孝庭提及，即便美方討厭蔣經國「留俄思想」，對留俄背景有諸多疑慮，但因小蔣是國府情報業務的總負責人，以國防會議副秘書長分身督導情治系統，中情局駐台「海軍輔助通訊中心」情報人員與蔣經國維持很好關係，例如該中心主任克萊恩（Ray S.Cline）就與蔣經國熟識，兩人還會上山下海划酒拳。

據舉例，克萊恩來台後不久，台美雙方成立「中美聯合情報中心」，協調合作事宜，當藏區情勢開始出現不穩時，蔣經國透過此平台提出以「西藏」作為優先的合作項目，此時台北國安單位已訓練數十名少數民族游擊隊員，小蔣向美方要求提供運輸機，將這批人員空投至藏東地區，設法建立無線電台與地下據點。

蔣經國甚至擬了一份「長征計畫」，希望美方協助大規模培訓藏區敵後人員。1959年2月初，國安局擬定「加強川甘青藏少數民族工作方案」，欲於美方協助下，空降6至8組人員至藏族地區籌建電台，並強化藏族地區的心戰與反共宣傳，此方案經台美雙方討論後正式定案，並等候執行的適當時機。然而，中情局對蔣所提各項方案有所顧忌，直到拉薩發生暴動為止，雙方仍未展開任何具體行動。

林孝庭表示，蔣經國也與一位中文名叫「藍日會」美方情治人員非常要好，兩人關係如同家人，生日、中秋及聚會時常一起渡過，「藍日會」這個人常出現在日記中，甚至國史館檔案也出現過，但可惜的是，他近年在外交部的美國駐華使節團名單、美國中情局解密檔案尋找，均未找到「藍日會」英文名字，真實身分有待研究。

此外，1957年發生美國士兵將一名國府軍人開槍打死「劉自然事件，引發社會軒然大波，美軍因不接受台灣司法機構的審判，用美軍法審判，結果陪審團判兇手無罪，美方遂趕緊將其調離開台灣，後來台北發生暴動，群眾將美國大使館都給砸了。

根據美國中情局檔案，美方一口咬定蔣經國在背後指使，因為台灣當年是戒嚴社會，民眾不被允許上街頭抗議，哪有可能高中學生、救國團在美國大使館前十幾小時抗議、放火燃燒、亂砸東西，甚至闖入破壞，所有軍警單位都視而不見，完全沒有派人鎮壓，美方認為極度不合理。

林孝庭提及，從中外解密檔案可知，蔣介石在暴動發生後，有開除3名警備、軍事方面負責人，但美國駐中華民國大使藍欽就當著蔣介石面很不客氣講「我認為這樣不夠」，你的公子蔣經國可能也涉有責任，成為眾矢之的。

美方認為蔣經國用蘇聯政工手法，在台灣內部進行反美鬥爭，老美對蔣經國行事做風有很深疑慮，甚至透過「藍日會」私下告知蔣經國，未來在政治上不會支持你，要蔣經國去海外流亡，不要再待在台灣。

林孝庭說，當然這個提議最後沒有實現，美國國務院當時調查，並沒有很充分證據可證明蔣有煽動反美暴動，但確實從那之後，蔣經國就在台灣的公開活動銷聲匿跡一段時間，被老蔣任命退輔會主委避風頭，派去負責開鑿橫貫公路，那時台北政壇就較少提及蔣經國名字。

他指出，劉自然事件發生時，蔣經國同時擔任救國團主任，美方有派人來台並要求去救國團總團部，要調查是不是蔣經國在背後煽動的，蔣經國當時「強顏歡笑」逐一向美國人介紹救國團幹部，事後蔣也在日記中寫道，苦在心裡頭。

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