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    邁向國家正常化！ 姚嘉文：應正名為台灣共和國

    台灣國家聯盟25日舉辦「海內外台灣國是會議-台灣國家正常化亞太和平永續化」，邀請總統府資政姚嘉文主講。（記者簡榮豐攝）

    台灣國家聯盟25日舉辦「海內外台灣國是會議-台灣國家正常化亞太和平永續化」，邀請總統府資政姚嘉文主講。（記者簡榮豐攝）

    2021/04/25 13:26

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣國家聯盟今日主辦「海內外台灣國是會議」，會議主題探討「台灣國家正常化、亞太和平永續化」，「憲政改革小組」共同召集人、總統府資政姚嘉文今強調，當年外交部次長楊西崑曾向蔣介石提出，將中華民國改名為「中華台灣共和國」，很早就有區別與對岸是不同國家的想法。而台灣只有正名，才能變成與中國不一樣的國家，台灣新憲法的基本主張是正名為「台灣共和國」。

    姚嘉文指出，制憲運動是長期的社會運動，不是只有公投那麼簡單，公投只是制憲運動的最後階段，民主國家的制憲工作要靠人民的支持與同意。目前台灣的國家意識已經強化，現行「中華民國憲法」體制的缺失已經暴露，這部脫離事實、脫離民意的外來憲法，雖然經過幾次修改，仍不合台灣的適用。

    姚嘉文建議，應正名為台灣共和國。現行的「中華民國」名稱與「中華人民共和國」常在國際場域發生混淆，尤其武漢肺炎期間，各國在出入境管制上，誤將台灣人當成中國人，或將台灣華航贈送的口罩誤認為中國所送。為避免國際混淆，新憲法所定的國名應正名為「台灣共和國」。

    姚嘉文指出，未來領土範圍應正常化，符合事實。「中華民國憲法」第4條規定「中華民國領土，依其固有之疆域。」條文定義不明，世界各現代化文明國家，多認為領土範圍為事實問題，不能由條文規定，台灣國家領土可表明為現有領土範圍，使名實相符。

    他談及，目前立委總席次113席，席次規模明顯偏低，並不能適當地反映或代表全體國民的意志。例如彰化縣人口有120萬只有4席立委，馬祖、金門人口那麼少各有1席，原住民立委席次更多，地方自治體間「票票不等值」，中小型政黨缺乏生存空間，新憲法應增加立法委員至最適席次，以增加立法院多元代表性。

    「廢除考試監察，回歸三權分立！」姚嘉文主張，現代民主國家制度是三權分立，新憲法應廢除考、監兩院，藉此重新建構正常民主國家的權力分立體制。他並指出，憲法是國家根本大法，條文不必寫太多過於繁複，正名制憲則是國家正常化的重要過程。

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