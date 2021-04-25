2022彰化縣長選情》接國策顧問棄縣長？魏明谷：選戰耳語放話

魏明谷（右）以總統府國策顧問的頭銜在地方積極參與活動。（照片由魏明谷提供）

2021/04/25 12:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕2022彰化縣長選舉還沒開打，民進黨內已經搶破頭，縣黨部主委邱建富全縣跑透透，魏明谷有意再次披掛上陣，兩人僵持不下，黨內點名立委陳素月、黃秀芳當「備胎人選」，各方勢力檯面下激戰，耳語四起，日前魏明谷接下總統府國策顧問一職，現被傳成「這是小英顧及黨內和諧，對魏的安撫，魏明谷接受了，擺明棄縣長，當國策顧問。」對此，魏明谷今表示，這是選戰的耳語放話，「國策顧問」是總統對他的肯定，「名銜」也讓他跑基層時更順手。

魏明谷從台水公司董事長一職退下後即在基層走動，他不諱言就是要捲土重來再次挑戰王惠美，上月底接下總統府國策顧問一職，他說這張聘書最大的意義是「國家志工」，國策顧問是由總統遴選及聘任，為無給職，對於國家大計，得向總統提供意見。

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但就在他接下國策顧問一職後， 地方政壇傳言「這是小英對魏的安撫，不希望縣長選舉搞到地方分裂」。

對於這樣的傳言，魏明谷今天在參加地方活動時表示，國策顧問是總統借重他對地方的了解，給予適當的建言，可以讓總統在掌握地方民謨時不致脫節，而對他而言，藉由這的職務深入了解彰方各基層民眾，更深度的接觸。

他表示，這是選戰的耳語，他不會在乎，仍勤跑基層，「國策顧問」這個頭銜，讓他在拜訪地方時更順利，也感謝總統對她的肯定。

魏明谷（中）以總統府國策顧問的頭銜在地方積極參與活動。（記者顏宏駿攝）

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