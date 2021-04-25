連勝文勤走基層座談 黨員力拱選主席

國民黨智庫副董事長連勝文25日出席國民黨「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」。（記者朱沛雄攝）

2021/04/25 12:10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨智庫副董事長連勝文表態考慮參選黨主席後，積極參與基層黨員活動，他今天出席黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會時，有黨員當場高呼力推連勝文選主席，引起全場叫好，連受訪時則說，他依照自己規劃參加基層座談，其他同志的意向他沒辦法決定。

連勝文今午參加「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」活動，與基層黨員座談，座談中有黨員高呼「我們來力推連勝文好不好？」引起全場高呼「好！」場面熱絡。

請繼續往下閱讀...

連勝文在座談上致詞表示，他參與政治已經20多年，全台輔選超過1千人次，國民黨的組織跟人生一樣，有高有低，有好有壞，當黨在高峰時絕對不能得意忘形、自亂陣腳﹔低潮時要站穩自己的腳步，不能因此隨波逐流，如果不能堅持理念，民主、自由、人權、法制、和平、反戰，後面的人怎麼跟隨往前走？

連勝文表示，國民黨要小心短期的風向，可能會造成政黨運作上困難，但長期策略更加重要，怎麼把黨重新站起來需要長期規劃，最重要是明年選舉，再來是8月份的公投，國民黨也要思考，公投如果過了，民進黨不照辦該怎麼辦。

對於黨內評估，前高雄市長韓國瑜若參選主席，連勝文選的機會就不高，連受訪時說，他參與座談好幾十場，其他同志的意向，他沒辦法幫忙決定，只能依照自己的計劃，一場一場的基層座談，跟基層黨員交換意見，對他來講才是最重要的事情。

連勝文也說，他個人對於是否與要參選的人合作，抱持開放態度，畢竟是希望這個黨好，走訪基層過程中，發現很多人對2022有很多期望，但也很多憂慮，希望大家集中力量打2022選戰，他也願意為促進黨的團結，特別是2022選戰的考量願意來合作。

基層對於其提出專職黨主席的看法，連勝文表示，不是他在吹牛，大部分人對他訴求的專職黨主席、黨務中立、無私的想法表示認同，也有很多朋友認為黨章修正要很大功夫，若黨章修正有困難的話，應透過中常會制度，推動國民黨在總統選舉提名辦法、不分區提名辦法中，列入利益衝突迴避的機制。

此外，對於近期不少國民黨黨員接到詢問黨主席滿意度的電話民調，有人認為是黨中央所做。連勝文認為，在黨主席選舉投票日前類似民調一定會很多，這種封閉式選舉，民調參考一下就好，最重要的事跟基層黨員互動，面對面溝通。

國民黨智庫副董事長連勝文參與基層黨員座談活動。（記者林良昇攝）

國民黨智庫副董事長連勝文25日出席國民黨「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」。（記者朱沛雄攝）

國民黨智庫副董事長連勝文25日出席國民黨「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」。（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法