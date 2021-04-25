協助颱風災後重建 我援帛琉100萬美元

舒立基颱風上周造成帛琉通信、電力和供水受損，影響當地旅遊業。我駐帛琉大使周民淦代表台灣捐贈帛琉100萬美元協助修復設施。（擷取自帛琉總統府臉書）（記者呂伊萱攝）

2021/04/25 11:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦帛琉受到舒立基颱風影響，公共設施受損。我國援助100萬美元予帛琉，協助修復颱風造成的損害。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）對此表達感謝。外交部說明，此項援助是在外交部相關預算額度內，依據帛琉政府的請求提供援助，將用於重建及修繕觀光設施及基礎建設。

舒立基颱風上週造成帛琉通信、電力和供水受損，影響當地旅遊業。我駐帛琉大使周民淦代表台灣捐贈帛琉100萬美元，帛琉總統惠恕仁表示，感謝台灣的慷慨支援。重振觀光是帛琉政府的優先事項之一，這項援助將支持改善受損的基礎設施，以恢復和振興當地的旅遊業。

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惠恕仁說，疫情使帛琉陷入財務壓力，而帛琉最大的合作夥伴之一台灣的慷慨解囊，帛琉相信將能盡快復甦，修復受損的基礎設施和恢復旅遊業，為遊客提供更好體驗，進而推動當地經濟發展。

惠恕仁表示，非常感謝中華民國（台灣）一直以來的支持和協助，「您的慷慨不會被遺忘」，盼無論是在艱難時期還是充滿挑戰時期，進一步加強帛琉和台灣關係。

外交部說明，我國政府基於對台帛邦誼的重視，每年依據帛琉政府基於國家發展及民生建設所提出的需求，在外交部相關預算額度內提供協助。帛琉經濟發展高度倚賴觀光業，受疫情衝擊極大，惠恕仁在今年1月就職後，便以重振觀光產業為優先政策之一。我國依據帛琉政府的請求提供援助，用於重建及修繕上週遭舒力基颱風損壞的觀光設施及其他相關基礎建設。

外交部並說，帛琉是我國重要的太平洋友邦，兩國長久以來的合作關係緊密，未來將持續基於南島文化的淵源、對民主自由人權普世價值的堅持，秉持同舟共濟的精神，共同對抗國際疫情的影響，深化台帛邦誼。

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