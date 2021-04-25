自殺為青少年第二大死因 監委調查盼健全防治安全網

監察院。（記者謝君臨攝）

2021/04/25 11:19

〔記者謝君臨／台北報導〕自殺死亡目前為青少年十大死因第二位，僅次於意外，顯示青少年自殺問題已不容忽視。據統計，15至24歲的青少年自殺身亡人數，去年較前年增加47人，增幅為22.4%，已持續6年呈現升高趨勢，而自殺通報個案也以15至24歲占22.6%最多。監委范巽綠、林郁容、紀惠容、蘇麗瓊已立案調查，期健全我國自殺防治安全網。

衛福部2020年統計，青少年族群自殺死亡率連續20年攀升，2019年更高達257位輕生；又台灣自殺防治中心2020年9月6日公布的自殺相關統計資料顯示，2019年共有3864人自殺死亡，3萬5324人通報企圖自殺。

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鑑此，監委范巽綠等人關切學校輔導諮商機制是否確實發揮效能？學校對於教育部三級輔導機制的建議、全國自殺防治中心有關青少年自殺防治作為、中央自殺防治諮詢會是否發揮跨部會整合功能，以及各縣市自殺關懷員額分布情形與案量負荷等，認有深入調查瞭解之必要，已立案調查，盼借由本調查案提升全民自殺防治認知、健全我國自殺防治安全網。

范巽綠指出，日本自2006年起實施「自殺對策基本法」，提高自殺防治政策為全社會集體應對的高度，並整合家庭、公司、學校等網絡，具體建置各種自殺防範的諮詢窗口，使有需求的人可以透過各種管道及時找到相對應的資源。

范說，每年9月1日為「世界預防自殺日」，日本將當週定為「預防自殺週」，每年3月為「自殺對策強化月」，透過政府與民間團體辦理各種活動，促進大眾認識預防自殺的重要性，在電視媒體廣告宣傳、找人氣偶像代言等，提醒國民關心身邊的人重視生命。日本文部科學省更直接以兒童為對象，於2014年製作「關於推廣預防自殺教育的輔導書」，進行防治自殺的預防教育。

范表示，青少年的生活多在學校和家庭間往返，上一代缺乏精神疾病或心理學知識，應重視並提升家長辨識孩子情緒行為的知能。目前歐美國家已把兒童青少年的健康，視為與數學、語文、物理、化學同等重要的必修基礎課程。

范提及，日前國內有高中生於行政院「提點子—公共政策網路參與平台」提出將國民中學「健康與體育課綱」應特別將精神、心理疾病教育獨立為一單元的連署案，現已完成附議，尚待主管機關正式回應。顯見政府各部會持續提升學校、家長及社會大眾相關精神疾病與心理學知識，實不容緩。

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