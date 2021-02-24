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    一日雙城宣傳費比228紀念會高6倍 林穎孟譏柯文哲「非常務實」

    台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

    2021/02/24 20:33

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲的228「一日雙城」活動預算高達72萬挨轟，台北市議員林穎孟再爆，台北市政府今年228紀念會總宣傳費僅6萬8345元，與一日雙城40萬宣傳費相差近6倍，行程安排更使紀念會淪為市長跑攤，完全無心讓市民了解轉型正義，還藉機邀前總統馬英九來打造「白藍合作」舞台，譏諷柯此舉「非常務實」。

    北市府副發言人魏佑任表示，一日雙城與228紀念會的活動性質不同，主要希望以汗水代替淚水，不僅紀念同時帶動自行車運動風氣，且因應疫情採直播，鼓勵市民線上觀看，並非作為個人宣傳，市府堅守財政紀律，每筆預算編列皆合乎法規；而一日雙城的預算編列先已最大報名人數估算，後續會實報實銷，不會有濫用或浮報情形。

    林穎孟指出，北市府規劃的一日雙城活動直播及公關費共40萬，而228紀念儀式及4場活動影音紀錄的宣傳費卻僅6萬8345元，兩者相差近6倍；且市府美其名一日雙城可推廣自行車產業，但柯文哲6年任內卻未曾出席過體育局指導或協辦的自行車賽事，明顯只是藉口。

    林穎孟認為，柯文哲把在乎轉型正義的聲音稱為仇恨，假寬容之名掩飾自己對此的毫不在意，北市府明可拒絕邀請馬英九，而多花篇幅宣傳228紀念日，讓市民對轉型正義有更深了解，但如今卻淪為白藍合作舞台，譏諷北市府的作法讓外界見識到柯文哲的「物盡其用、非常務實」。

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