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    首頁　>　政治

    最適合他的職位？ 綠委表態全力支持韓國瑜選國民黨主席

    韓國瑜近日以「韓先生來敲門」的公益系列影片重出江湖，外界對他是否會出來選國民黨主席都相當關注。（資料照）

    韓國瑜近日以「韓先生來敲門」的公益系列影片重出江湖，外界對他是否會出來選國民黨主席都相當關注。（資料照）

    2021/02/24 20:40

    〔即時新聞／綜合報導〕前高雄市長韓國瑜日前以「韓先生來敲門」的公益系列影片重出江湖，成功引起話題，外界對於他是否會出來角逐國民黨主席一位也相當關注。對此民進黨立委林俊憲今天（24日）語帶嘲諷直言國民黨主席是「最適合韓國瑜的職位」，還說如果韓國瑜真的出來選，那麼他一定全力支持。

    韓國瑜是否會出來角逐國民黨主席大位，各界都十分關心，而他本人對此態度也相當曖昧。林俊憲今天在臉書 上就大膽預測，「韓國瑜要強勢回歸，直取黨主席大位。」還有些嘲諷地表示，「仔細想想，黨主席確實是最適合韓國瑜的位子了，要他再出來選縣市首長實在太痛苦，一舉一動完全攤在陽光下，幾點上班都會有媒體跟拍，前一天也不能打混得太晚，否則起不來趕早上的行程。」

    林俊憲調侃道，「國民黨主席這個工作，幾點上班都沒有人在意，也不用對選民負責，只要偶爾出來講講話就好。韓國瑜自己也說過，聊天打屁是他人生最快樂的事，工作與興趣結合，豈不美哉？」最後他還表示要全力支持韓國瑜選上黨主席，「讓他有個位子滿足對政治的興趣，又不會像他當市長時那樣影響一般民眾的生活，可以說是對台灣人民最好的結果！」

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